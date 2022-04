Ουκρανία: Οι Ρώσοι χτύπησαν δεξαμενή με νιτρικό οξύ – Προειδοποίηση να μην βγουν από τα σπίτια οι κάτοικοι

Η Βουλή της Ουκρανίας σε ανάρτηση της στο Twitter γνωστοποίησε ότι οι Ρώσοι χτύπησαν δεξαμενή με νιτρικό οξύ στο Ρουμπιζίνιε και προειδοποίησαν τους κατοίκους να μην βγουν από τα σπίτια

Οι Ρώσοι φέρεται να έπληξαν δεξαμενή νιτρικού οξέος στην πόλη Ρουμπιζίνιε της ανατολικής Ουκρανίας, προκαλώντας ένα σύννεφο τοξικού καπνού στην περιοχή, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Οι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή να φορούν μάσκα προσώπου βουτηγμένη σε διάλυμα νατρίου, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο τον Σέρχι Χαϊντάι, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Luhansk.

«Είναι καλύτερα να περιμένετε μέσα, αυτό το οξύ θα αποσυντεθεί μετά τη βροχή. Κανείς όμως δεν ξέρει πότε θα βρέξει. Παρακαλώ, λοιπόν, παρακολουθήστε αυτό το ροζ σύννεφο και αν κινείται προς το μέρος σας — κρυφτείτε μέσα και περιμένετε μέσα. Αυτό ήταν ένα άμεσο χτύπημα στο τανκ» ανέφερε η ανακοίνωση.

🛑 WARNING ❗



In Rubizhne, #Luhansk region, Russian troops hit a tank with nitric acid!



Nitric acid is very dangerous if inhaled, swallowed or if it is in contact with skin.



The consequences of this incident are similar to usage of chemical or biological weapons!

1/2 pic.twitter.com/o5kPccPg6u