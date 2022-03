Ουκρανία: Κήρυξη γενικού αντιαεροπορικού συναγερμού - Απαγόρευση κυκλοφορίας 35 ωρών στο Κίεβο

Κατάσταση αντιαεροπορικού συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα κήρυξαν οι ουκρανικές αρχές ενώ ο δήμαρχος του Κιέβου ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας 35 ωρών στην πόλη, μετά τις ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, καθώς το ρωσικό πυροβολικό έπληξε κατοικημένες περιοχές προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης και τον εγκλωβισμό αγνώστου αριθμού πολιτών.

Αναλυτικότερα, η βόρεια περιφέρεια Τσερνίχιβ της Ουκρανίας προχώρησε στην εν λόγω προειδοποίηση, καλώντας τους κατοίκους να μεταβούν στα καταφύγια. «Προσοχή. Αεροπορικές επιθέσεις σε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ. Μεταβείτε στα καταφύγια!», είναι το μήνυμα που ανέβηκε στο internet Δεν είναι γνωστό αν και άλλες ουκρανικές περιφέρειες έχουν κηρύξει αντίστοιχο συναγερμό για νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Στο μεταξύ, η απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο θα ξεκινήσει στις 20:00 τοπική ώρα την Τρίτη και θα συνεχιστεί μέχρι τις 7 π.μ. της Πέμπτης. «Απαγορεύεται η μετακίνηση στην πόλη χωρίς ειδική άδεια, εκτός από το να πηγαίνεις σε καταφύγια βομβών. Η πρωτεύουσα είναι η καρδιά της Ουκρανίας και θα την υπερασπιστούμε. Το Κίεβο, το οποίο είναι επί του παρόντος το σύμβολο και η επιχειρησιακή βάση της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης, δεν θα παραδοθεί από εμάς», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης.

«Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Ή θα συμφωνήσουμε στις τρέχουσες συνομιλίες ή οι Ρώσοι θα κάνουν μια δεύτερη προσπάθεια (επίθεση) και μετά θα υπάρξουν ξανά συνομιλίες», δήλωσε ο Ολεξέι Αρέστοβιτς, σύμφωνα με το Reuters. Είναι πολύ νωρίς να κάνει κανείς προβλέψεις για την πιθανή έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

«Δέκα έως δεκατέσσερις» ημέρες πλήρους μαχητικής ικανότητας, δίνουν στα ρωσικά στρατεύματα ανώτερες πηγές άμυνας της Βρετανίας, καθώς μετά από το συγκεκριμένο χρονικό σημείο «η ισχύς αντίστασης της Ουκρανίας θα γίνει μεγαλύτερη από την ισχύ επίθεσης της Ρωσίας».

Τη συγκεκριμένη πληροφορία μεταδίδει η Daily Mail, σύμφωνα με την οποία οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μετά τις 14 ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα θα δυσκολευτούν να κρατήσουν το εδάφη που έχουν ήδη καταλάβει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημείωσε σε ομιλία νωρίς το πρωί στον ουκρανικό λαό ότι ο στρατός της χώρας συνεχίζει να προκαλεί «καταστροφικές απώλειες στα ρωσικά στρατεύματα».

«Σύντομα ο αριθμός των καταρριφθέντων ελικοπτέρων της Ρωσίας θα φτάσει τις εκατοντάδες μονάδες. Έχουν ήδη χάσει 80 πολεμικά αεροσκάφη. Εκατοντάδες τανκς και χιλιάδες άλλες μονάδες εξοπλισμού. Σε 19 ημέρες, ο ρωσικός στρατός έχασε περισσότερα στην Ουκρανία παρά σε δύο αιματηρούς και πολύχρονους πολέμους στην Τσετσενία», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν πλήρως υπό τον έλεγχό τους όλο το έδαφος της περιφέρειας της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν 6 Bayraktar TB-2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) σε τουλάχιστον 24 ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, επικαλούμενο το υπουργείο. Το Reuters δεν μπορούσε να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

Το πρωί σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο του Κιέβου, καθώς το ρωσικό πυροβολικό έπληξε κατοικημένες περιοχές προκαλώντας φωτιά σε τρεις πολυκατοικίες, το θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ατόμων, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, και τον εγκλωβισμό αγνώστου αριθμού πολιτών, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί των μεγάλων πόλεων από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ σήμερα αναμένεται να επαναληφθούν οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας. Ο πόλεμος μπορεί να έχει τελειώσει τον Μάιο, εκτιμά σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ σειρά οβίδων του ρωσικού πυροβολικού έπληξε τα ξημερώματα συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας τεράστια φωτιά σε τρεις πολυκατοικίες. Το πλήγμα σε δεκαπενταώροφη πολυκατοικία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους που ζούσαν σε αυτή, στη δυτική συνοικία Σβιάτοσιν, ανέφεραν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, ενώ προκάλεσε επίσης μεγάλη πυρκαγιά. «Δύο άψυχα σώματα βρέθηκαν επιτόπου», κατά την ίδια πηγή, ενώ διασώθηκαν 27 άλλοι ένοικοι του κτιρίου.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν επίσης μέσω Facebook ότι χτυπήθηκε εννιαώροφη πολυκατοικία σε βορειοδυτικό τομέα της ουκρανικής πρωτεύουσας, στη συνοικία Πόντιλ.

Προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από πυροσβέστες. Ένα πρόσωπο διακομίστηκε σε νοσοκομείο, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, οι οποίες δεν διευκρίνισαν τι είδους όπλο έπληξε το κτίριο.

Η έκρηξη έσπασε σχεδόν όλα τα παράθυρα του ακινήτου και όλων όσα βρίσκονται γύρω του, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος μετέβη επιτόπου. Αρκετοί κάτοικοι πέταγαν από τα παράθυρα των διαμερισμάτων τους γυαλιά και συντρίμμια.

Σε χωριστή ανακοίνωσή τους οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως προκλήθηκε πυρκαγιά από ρωσικά πυρά σε σπίτι στη συνοικία Οσοκόρκι, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Κιέβου. Το χτύπημα αυτό δεν προκάλεσε θύματα, κατά τις ίδιες πηγές. Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα σήμερα από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο κέντρο του Κιέβου.

Οι αρχές του Κιέβου συνέταξαν μία λίστα των κτιρίων που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για δύο συγκροτήματα κατοικιών, το πρώτο 9όροφο και το δεύτερο 16όροφο στην περιοχή Σβιατοσίνσκι, μια δεκαώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Ποντίλσκι, μια οικία στην περιοχή του Νταρνίτσκι και τμήμα του σταθμού του Μετρό στην περιοχή Λουκιανίφσκα.

Η σφοδρότητα των μαχών γύρω από το Κίεβο έχει διπλασιαστεί τις τελευταίες ημέρες. Η ουκρανική πρωτεύουσα έχει περικυκλωθεί σχεδόν τελείως από τα ρωσικά στρατεύματα, είκοσι ημέρες αφού εισέβαλαν στη χώρα, την 24η Φεβρουαρίου. Οι μισοί και πλέον από τους 3 εκατ. κατοίκους της πόλης την έχουν εγκαταλείψει από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης.

Τελευταία ενημέρωση 15:03

Περίπου 2.000 οχήματα κατόρθωσαν να φύγουν μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου από την ουκρανική πόλη Μαριούπολη, που βρίσκεται υπό πολιορκία από ρωσικές δυνάμεις και φιλορώσους αυτονομιστές, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος.

«Έως τις 14:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) δύο χιλιάδες έφυγαν από την πόλη», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης, το οποίο δεν διευκρίνισε πόσοι άνθρωποι κατάφεραν να εγκαταλείψουν την πόλη-λιμάνι όπου οι συνθήκες είναι καταστροφικές μετά από μέρες βομβαρδισμών και πολιορκίας.

Τελευταία ενημέρωση 14:25

Επιβεβαιώθηκε σήμερα το πρωί ότι 350 Ρώσοι ιδιώτες και οντότητες έχουν προστεθεί στον κατάλογο κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιπλέον εννέα καταχωρίσεις προστέθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων στον κυβερνοχώρο, το οποίο ξεκίνησε μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Τα νέα άτομα που αντιμετωπίζουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση περιλαμβάνουν:

Τελευταία ενημέρωση 13:45

Χάρτη με τις πρόσφατες εξελίξεις στο στρατιωτικό επίπεδο καιτην κατάληψη εδαφών από τις ρωσικές δυνάμεις, μέχρι τις 14 Μαρτίου, δημοσίευσε το CNN. «Σχεδόν όλες» οι ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία «παραμένουν ακινητοποιημένες», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του πενταγώνου των ΗΠΑ τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους.

Οι ρωσικές δυνάμεις που κινούνται στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοπομπής προς τα βόρεια, δεν έχουν σημειώσει αξιόλογη πρόοδο το Σαββατοκύριακο, είπε ο αξιωματούχος, αν και οι ΗΠΑ βλέπουν τη Ρωσία να προσπαθεί «να στέλνει δυνάμεις για να ενισχύσει την προέλαση των δυνάμεων» που κινούνται προς τα βόρεια του Κιέβου.

Τελευταία ενημέρωση 12:45

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι πολύ νωρίς να κάνει προβλέψεις για την πιθανή έκβαση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Το έργο είναι δύσκολο και στην παρούσα κατάσταση το γεγονός και μόνο ότι συνεχίζονται είναι πιθανόν θετικό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους. «Δεν θέλουμε να κάνουμε προβλέψεις. Περιμένουμε αποτελέσματα».

Η Ρωσία, δήλωσε ο Πεσκόφ, είναι απογοητευμένη που δεν υπήρξε καμία δημόσια δήλωση από αξιωματούχους της Δύσης για το γεγονός ότι σκοτώθηκαν 20 και πλέον άνθρωποι στην ελεγχόμενη από αυτονομιστές πόλη του Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία.

Η Ρωσία κατηγόρησε χθες, Δευτέρα, την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε επίθεση με πύραυλο εναντίον της πόλης. Η Ουκρανία το αρνήθηκε και δήλωσε ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν ρωσικός.

Τελευταία ενημέρωση 12:42

Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δημοσίευσε ενημέρωση για την κατάσταση στην Ουκρανία. Αναφέρει ότι «η Ρωσία μπορεί να επιδιώξει να διοργανώσει «δημοψήφισμα» στη Χερσώνα προκειμένου να νομιμοποιήσει την περιοχή ως «αποσχισθείσα δημοκρατία»» και ότι είναι πιθανές άλλες απόπειρες ανατροπής της ουκρανικής δημοκρατίας.

