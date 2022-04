Ουκρανία: Δύο μεγάλες εκρήξεις στο Κίεβο μετά τη συνάντηση Γκουτέρες - Ζελένσκι

Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, αμέσως μετά τις κοινές δηλώσεις του γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι στην ουκρανική πρωτεύουσα, μεταδίδουν τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Όπως μετέδωσε το Reuters δύο εκρήξεις ακούστηκαν την Πέμπτη στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, το οποίο και σημείωσε πως δεν έγιναν άμεσα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

«Το Κίεβο δέχθηκε απόψε βομβαρδισμούς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην ουκρανική πρωτεύουσα», όπως μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Οι δημοσιογράφοι βρέθηκαν σε μια πληγείσα περιοχή και ανέφεραν εκτεταμένες ζημιές σε κτίριο που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ στο σημείο είχαν αναπτυχθεί σωστικά συνεργεία και αστυνομικοί.

To CNN μετέδωσε ότι ανταποκριτές του παρατήρησαν δύο μεγάλες εκρήξεις το βράδυ της Πέμπτης αρκετά χιλιόμετρα ανατολικά του κέντρου της πόλης, ενώ βίντεο από το σημείο της έκρηξης δημοσίευσε το ουκρανικό μέσο «ТРУХА».

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Telegram δύο επιθέσεις σε μια από τις συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας. «Ο εχθρός πυροβόλησε το Κίεβο. Υπήρξαν δύο χτυπήματα στην περιοχή Σεφτσενκιβσκί. Όλες οι υπηρεσίες εργάζονται στο σημείο. Οι πληροφορίες για θύματα διευκρινίζονται», είπε.

Missile strikes in the downtown of Kyiv during the official visit of @antonioguterres. The day before he was sitting at a long table in the Kremlin, and today explosions are above his head. Postcard from Moscow? Recall why 🇷🇺 still takes a seat on the UN Security Council?