Ουκρανία - Χάρκοβο: Η Ρωσία βομβάρδισε το προξενείο της Αλβανίας

Στόχος των ρωσικών αεροπορικών πυραύλων έγινε το προξενείο της Αλβανίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς το κτήριο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών της Αλβανίας., το οποίο και καταδίκασε έντονα τη ρωσική επίθεση.

«Η Αλβανία καταδικάζει έντονα τη ρωσική επίθεση που προκάλεσε την καταστροφή του προξενείου της Αλβανίας στο Χάρκοβο. Οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν!» προσθέτει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο twitter, η οποία συνοδεύεται με φωτογραφικό υλικό με τις καταστροφές στο κτήριο.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of 🇦🇱 in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO