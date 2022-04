Ουκρανία: Αυτοκινητοπομπή Ερυθρού Σταυρού έφτασε στη Ζαπορίζια

Αυτοκινητοπομπή αποτελούμενη από επτά λεωφορεία και σχεδόν 40 ιδιωτικά οχήματα υπό την προστασία της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) έφθασε σήμερα από τη νοτιοανατολική Ουκρανία στη Ζαπορίζια, στον νότο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

"Η ομάδα μας οδήγησε μια αυτοκινητοπομπή με λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα με περισσότερους από 500 ανθρώπους προς τη Ζαπορίζια", δήλωσε μέσω Twitter η ΔΕΕΣ, διευκρινίζοντας ότι είχαν προσπαθήσει να φθάσουν την πολιορκούμενη πόλη της Μαριούπολης, αλλά ότι λόγω των "συνθηκών ασφαλείας αυτό κατέστη αδύνατον".

"Αυτοί που αποτελούσαν μέρος της αυτοκινητοπομπής είχαν καταφέρει να διαφύγουν από τη Μαριούπολη", εξήγησε ο Ερυθρός Σταυρός, του οποίου μια από τις ομάδες που είχε αναλάβει να βοηθήσει στην αναγκαστική απομάκρυνση των αμάχων "κρατήθηκε" τη Δευτέρα από την αστυνομία σε μια περιοχή που τελεί υπό ρωσικό έλεγχο,και στη συνέχεια αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω.

Η Μαριούπολη, πόλη λιμάνι που ήταν η μεγαλύτερη τοποθεσία της ανατολικής Ουκρανίας που διέφευγε από τον έλεγχο των φιλορώσων αυτονομιστών της περιοχής μέχρι την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, τελεί υπό πολύ αιματηρή πολιορκία, από την αρχή του πολέμου.

Η πόλη έχει καταστραφεί σε ποσοστό "90%" και το "40% των υποδομών της" έχει υποστεί "ανεπανόρθωτες" ζημιές, δήλωσε τη Δευτέρα ο δήμαρχος Βαντίμ Μποϊτσένκο σε συνέντευξη Τύπου.

"Πριν από μια εβδομάδα, συντηρητικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για έναν απολογισμό 5.000 νεκρών", έγραψε σήμερα στο Telegram το δημοτικό συμβούλιο της Μαριούπολης.

"Αλλά δεδομένου του μεγέθους της πόλης, των σαρωτικών καταστροφών, της διάρκειας του αποκλεισμού και της σκληρής αντίστασης, θα μπορούσαν να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες θύματα μεταξύ του άμαχου πληθυσμού στη Μαριουπολη", προστίθεται στο μήνυμα.

Στις 2 Απριλίου, μια φάλαγγα λεωφορείων, πούλμαν και μικρών λεωφορείων που μετέφερε περισσότερους από 3.000 ανθρώπους είχε ήδη φθάσει στη Ζαπορίζια. Τα οχήματα αυτά μετέφεραν κατοίκους της Μαριούπολης που είχαν καταφέρει να φθάσουν στην κοντινή πόλη Μπερντιάνσκ, επίσης κατεχόμενη, απ' όπου είχε αναχωρήσει η αυτοκινητοπομπή.

UPDATE: Our team led a convoy of buses and private cars with over 500 people to Zaporizhzhia.



Those who were part of the convoy had managed to flee #Mariupol.



We hope this helps people find the safe haven they so desperately need right now. pic.twitter.com/5NRzIZkhuK