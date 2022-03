Ουκρανία: Απορρίπτει το μοντέλο «ουδετερότητας» τύπου Αυστρίας ή Σουηδίας

«Πλήρεις εγγυήσεις ασφαλείας» απαιτεί η Ουκρανία απέναντι στην Ρωσία απορρίπτοντας παράλληλα την ιδέα της εφαρμογής ενός «αυστριακού ή σουηδικού» μοντέλου «ουδετερότητας», ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική προεδρία.

«Η Ουκρανία βρίσκεται αυτήν την στιγμή σε κατάσταση απευθείας πολέμου με την Ρωσία. Κατά συνέπεια, το μοντέλο δεν μπορεί παρά να είναι "ουκρανικό"», δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, ένας εκ των ουκρανών διαπραγματευτών, σε σχόλια που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την ουκρανική προεδρία.

🇺🇦 model of security guarantees is on the negotiating table. What does this mean? A rigid agreement with a number of guarantor states undertaking clear legal obligations to actively prevent attacks on 🇺🇦.

