Οταν η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι μπήκαν σε μια παράλληλη πραγματικότητα

Οσοι στέκονταν στο «Shed End» του «Στάμφορντ Μπριτζ» του γηπέδου της Τσέλσι, περίπου 1.000 οπαδοί των σαφώς και δεν είχαν τον κορονοϊό στο μυαλό τους. Εκλεισαν τον δρόμο, πολιόρκησαν το πούλμαν της ομάδας και απαίτησαν να αλλάξει στάση το κλαμπ. Περίμεναν για ώρα εκεί. Η απόφαση να αποχωρήσουν οι «μπλε» από την Super League είχε παρθεί ώρα πριν. Οταν τους ανακοινώθηκε, η μυρωδιά μπίρας και βεγγαλικού γέμισε τον αέρα καθώς τα κουτάκια εκτοξεύονταν και ο μπλε καπνός κατέλαβε την ατμόσφαιρα. «Ναι, τα καταφέραμε. Σώσαμε το ποδόσφαιρο», φώναξαν ορισμένοι.

Ούτε κι αν είχαν τις δυνάμεις του υπερήρωα της Marvel, Dr. Strange, δεν περίμεναν πως θα ζούσαν μια τέτοια εκδοχή. Οχι μόνο επειδή τους άκουσε το κλαμπ, αλλά γιατί στα social media το #wesavedfootball διαδόθηκε πολύ γρήγορα. Για όσους πανηγύριζαν έξω από το γήπεδο, αλλά και εκείνους που ήταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι, δεν ήταν εκείνος που έβαλε την ομάδα στην Super League, αλλά εκείνος που την έβγαλε!

Αφότου ο Αμπράμοβιτς απέκτησε την Τσέλσι το 2003, οι οπαδοί της ανέχονταν τα σχόλια από δημοσιογράφους και οπαδούς σε όλο τον κόσμο για το πώς κατέστρεψε το ποδόσφαιρο με τις μεταγραφές του και πώς άλλαξε την αγορά. Τώρα, φεύγοντας από την Super League έγινε εκείνος που τράβηξε το πρώτο τραπουλόχαρτο από τον πύργο και τον ώθησε στην κατάρρευσή του. Η Τσέλσι, λένε, οι παράγοντές της κατάλαβε πως δεν άξιζε τον κόπο να τα βάλει με το κοινό της και να χαλάσει τις σχέσεις με τους οπαδούς της και την τοπική κοινότητα. Το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του κλαμπ, το θεώρησαν, τελικά, σημαντικότερο από τα εκατομμύρια της Super League.

Οι απόψεις για το πώς και ο Σεΐχης Μανσούρ, ουσιαστικά ο μεγαλομέτοχος της αυτοκρατορίας του City Football Group, που ελέγχει τη Μάντσεστερ Σίτι, θα μπορούσε να γίνει κι αυτός σωτήρας του ποδοσφαίρου, έδιναν και έπαιρναν από το μεσημέρι της Τρίτης, όταν διέρρευσε πως οι «πολίτες», όπως και οι «μπλε» οι οποίοι ήταν οι τελευταίοι που μπήκαν στην Super League, είχαν αμφιβολίες. Τί κι αν μέχρι πρόσφατα, για την πλιεονότητα, όλες οι επιτυχίες της Σίτι ήταν αποτέλεσμα των χρημάτων της.

Οι οπαδοί της που διαμαρτύρονταν πως μπήκαν και εκείνοι στο... καρτέλ των «μεγάλων», έδωσαν συγχαρητήρια στους εργαζομένους του κλαμπ και στους παίκτες. Διέρρευσε, λοιπόν, πως ο CEO, Φεράν Σοριάνο, δεν μπορούσε να εξηγήσει πολύ καλά γιατί ο σύλλογος ενσωματώθηκε στην Super League και ζήτησε από τους υπαλλήλους της ομάδας να του κάνουν ερωτήσεις σε μελλοντική συνάντησή τους. Οι ποδοσφαιριστές μιλώντας μαζί του σε τηλεδιάσκεψη εξέφρασαν την αντίθεσή τους. Η αρνητική στάση τους ανέβασε το επίπεδο πίεσης. Ο προπονητής Πεπ Γκουαρδιόλα το εκτόξευσε.

Το γραφείο Τύπου της Τσέλσι ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην κάνουν πολλές ερωτήσεις στον προπονητή Τόμας Τούχελ για την Super League πριν το ματς της Τρίτης με την Μπράιτον (0-0). Τα πρώτα λόγια του Καταλανού, όμως, ήταν μια ένδειξη πως ήταν έτοιμος να επιτεθεί σ' έναν παλιό εχθρό τον Φλορεντίνο Πέρεθ: «ρωτήστε ότι θέλετε», είπε. «Δεν είναι αθλητισμός όταν η επιτυχία είναι εγγυημένη. Δεν είναι δίκαιο να παλεύεις να φτάσεις στην κορυφή, αλλά να μην μπορείς επειδή το δικαίωμα το έχουν μόνο μερικές ομάδες και θα μου άρεσε ν' ακούσω τον πρόεδρο της Super League (σ.σ. Πέρεθ) να εξηγεί πως φτάσαμε σ' αυτή την απόφαση», είπε. Τα λόγια του Γκουαρδιόλα έκαναν την Σίτι να σκεφτεί. Σα να ήταν ο Μορφέας στο Matrix, μπλε ή κόκκινο χάπι.

Pep Guardiola: “The sport is not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and the reward don't exist, it's not a sport. It's not a sport if it doesn't matter if you lose." 💙🙌 @footballdaily pic.twitter.com/235WFRqbbC