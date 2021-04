Οσκαρ 2021: Όλοι οι μεγάλοι νικητές

H Chloe Zhao, η μεγάλη νικήτρια

Ολοκληρώθηκε η 93η Τελετή Απονομής των βραβείων Όσκαρ που πραγματοποιήθηκε στον Union Station, στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό του Λος Αντζελες, όχι στο Dolby Theatre, όπως συνήθως τα προηγούμενα χρόνια, αφού ο χώρος αυτός κρίθηκε ακατάλληλος για την εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η τελετή δεν είχε έναν κεντρικό παρουσιαστή, αλλά βασίίστηκε σε μια ομάδα λαμπερών προσώπων

Αναλυτικά οι νικητές:

Καλύτερη ταινία

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland” (Νικητής)

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7″

Σκηνοθεσίας

Thomas Vinterberg (“Another Round”)

David Fincher (“Mank”)

Lee Isaac Chung (“Minari”)

Chloe Zhao (“Nomadland”) (Νικητής)

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

Α' αντρικού ρόλου

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins (“The Father”) Νικητής

Gary Oldman (“Mank”)

Steven Yeun (“Minari”)

Α' γυναικείου ρόλου

Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”)

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

Frances McDormand (“Nomadland”) Νικητής

Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)

Β'αντρικού ρόλου

Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”) Νικητής

Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”)

Paul Raci (“Sound of Metal”)

Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)

Β' γυναικείου ρόλου

Maria Bakalova (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Glenn Close (“Hillbilly Elegy”)

Olivia Colman (“The Father”)

Amanda Seyfried (“Mank”)

Youn Yuh-jung (“Minari”) Νικητής

Προσαρμοσμένου σεναρίου

Sacha Baron Cohen and Co-Writers (“Borat Subsequent Moviefilm”)

Florian Zeller and Christopher Hampton (“The Father”) Νικητής

Chloe Zhao (“Nomadland”)

Kemp Powers (“One Night in Miami”)

Ramin Bahrani (“The White Tiger”)

Animation

“Onward”

“Over the Moon”

“Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul” (Νικητής)

“Wolfwalkers”

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία

“Another Round” (Νικητής)

“Better Days”

“Collective”

“The Man Who Sold His Skin”

“Quo Vadis, Aida?”

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

“Collective”

“Crip Camp”

“The Mole Agent”

“My Octopus Teacher” (Νικητής)

“Time”

Καλύτερη ταινία μικρότερου μήκους

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers” (Νικητής)

“White Eye”