Ορίστηκε το ΔΣ στην «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»

Φωτογραφία αρχείου

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, Νίκου Παπαθανάση, ορίστηκαν ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.» (ΕΛΕ.Δ.Α.Μ.) και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σκοπός της εταιρείας είναι η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, η αναβάθμιση και αξιοποίηση των εδαφών που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), η προσέλκυση, υποστήριξη και προώθηση επενδύσεων και επενδυτικών συνεργασιών στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης καθώς και η εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής και ανάπτυξης στις περιοχές αυτές.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ ορίζεται ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Θεόδωρος Λύτρας, Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Μπούκης και μέλη οι κ.κ. Γεώργιος Τοπαλίδης, Δημήτριος Οικονόμου και η κ. Θεοδώρα Πετρούλα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχία του εγχειρήματος της απολιγνιτοποίησης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τη χώρα και για την Ευρώπη. Η παρουσία του κ. Θεόδωρου Λύτρα στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α.Ε.», του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μπούκη καθώς και των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν ένα μεγάλο εχέγγυο για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας και την τήρηση των πολύ σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε βάλει. Εύχομαι καλή επιτυχία».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε: «Προχωράμε με αμείωτους ρυθμούς το σχεδιασμό μας για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ θα συμβάλει καθοριστικά τόσο στον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου των περιοχών μετάβασης όσο και στην στήριξη της επιχειρηματικότητας, διευκολύνοντας την ανάπτυξη των επενδυτικών σχεδίων και των έργων υποδομής. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το δύσκολο έργο που αναλαμβάνουν και είμαι πεπεισμένος ότι θα ανταπεξέλθουν πλήρως στα νέα τους καθήκοντα».

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεόδωρος Λύτρας

Ο κ. Θεόδωρος Λύτρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο έλαβε πτυχίο με «άριστα». Στη συνέχεια, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Βερολίνου και Regensburg της Γερμανίας. Ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Regensburg με το βαθμό «summa cum laude». Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Regensburg από το 1987 έως το 1991. Είναι επίκουρος καθηγητής του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ», μέλος του Δ.Σ. της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» και μέλος του Δ.Σ. του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ». Υπήρξε μέλος σε νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές των Υπουργείων Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Τουρισμού, Μεταφορών και ΥΠΕΧΩΔΕ. Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Μιλάει γερμανικά και αγγλικά.

Ιωάννης Μπούκης

O κ. Ιωάννης Μπούκης γεννήθηκε το 1960. Είναι Χημικός (ΕΚΠΑ) και Δρ. Χημικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σουηδία (MSc., Royal Institute of Technology, Stockholm) και το Ηνωμένο Βασίλειο (PhD, Aston University, Birmingham). Διαθέτει εμπειρία στους τομείς ανάπτυξης έργων ΑΠΕ-εξοικονόμησης ενέργειας (ΕξΕν), διαχείρισης απορριμμάτων-αποβλήτων και σχεδίων τοπικής ανάπτυξης. Υλοποίησε έργα εφαρμοσμένης έρευνας στο ΚΑΠΕ και διαχειρίσθηκε, ως Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, την παρακολούθηση υλοποίησης και την παραλαβή των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (ΕΠΕ), του 1ου μεγάλου εθνικού έργου προώθησης των ΑΠΕ-ΕξΕν (1999-2001). Απασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα επί 20ετία ως διευθυντής ανάπτυξης και λειτουργίας ενεργειακών έργων, με έμφαση στα έργα βιοενέργειας / βιοαερίου, αιολικής ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Έχει αναπτύξει και διαχειρισθεί επιτυχώς συγχρηματοδοτούμενα έργα εφαρμοσμένης έρευνας και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους τομείς ΑΠΕ και κυκλικής οικονομίας (αεριοποίηση και πυρόλυση βιομάζας, διαχείριση ιλύος, διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, ανάκτηση υλικών από ΧΥΤΑ, κλπ.). Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει εκπονήσει τεχνο-οικονομικές μελέτες έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας, αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων, δευτερογενών καυσίμων, παραγωγής υγρών βιοκαυσίμων, κλπ. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Γεώργιος Τοπαλίδης

Ο κ. Γεώργιος Τοπαλίδης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στον τομέα της Μηχατρονικής (ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας) και των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Νεολαίας (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), με ειδίκευση σε ζητήματα σχεδιασμού και διαχείρισης πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νέα Γενιά. Επί χρόνια εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, με κύρια αρμοδιότητα τη διοικητική λειτουργία καθώς και την εμπορική πολιτική μεγάλων εταιρειών. Από το 2003 έως και το 2008 δίδαξε στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με την ιδιότητα του Εργαστηριακού Συνεργάτη ενώ το 2010 εκλέγεται μέλος του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού. Το διάστημα 2007 - 2009, προσέφερε τις υπηρεσίες του στον νευραλγικό τομέα της υγείας από τη θέση του Αναπληρωτή Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας. Από το 2013 ανήκει ως Ε.ΔΙ.Π του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήματα Μηχ. Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού όπου και δίδαξε, με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα τις τεχνολογικές εφαρμογές στη διοίκηση, τον προγραμματισμό, την υγιεινή και ασφάλεια. Από το Μάιο του 2019 έως και σήμερα ανήκει ως Ε.ΔΙ.Π. στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων όπου και διδάσκει, με κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον τον τομέα του marketing. Παράλληλα, συμμετέχει στον επιστημονικό διάλογο με παρουσιάσεις σε συνέδρια και σεμινάρια. Αρθρογραφεί για θέματα γεωστρατηγικής, ενέργειας, πρωτογενούς τομέα, εκπαίδευσης και υγείας. Ζει και δραστηριοποιείται στην Κοζάνη και είναι νυμφευμένος με την εκπαιδευτικό Χαραλαμπία Σιδηροπούλου.

Δημήτριος Οικονόμου

Ο κ. Δημήτριος Οικονόμου είναι αρχιτέκτονας μηχανικός (ΕΜΠ) και διδάκτορας χωροταξίας (Πανεπιστήμιο Σορβόννης). Είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σήμερα είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα χωροταξίας. Έχει διατελέσει επίσης ερευνητής στο Centre de Recherche d’Urbanisme (Παρίσι) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, εκπρόσωπος της Ελλάδας σε όργανα του ΟΗΕ (Group of Experts on Human Settlements Problems, Committee on Housing, Building and Planning), εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και πρόεδρος ή μέλος των διοικητικών συμβουλίων διαφόρων δημόσιων, επιστημονικών ή συλλογικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο των χωρικών πολιτικών (Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολεοδομίας - Χωροταξίας, Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων - Χωροτακτών, Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρηματικών Πάρκων κα.). Έχει επιμεληθεί ή συγγράψει επτά βιβλία και έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Ασχολείται επί δεκαετίες με θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας, περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και χωρικής ανάπτυξης, έχει εκπονήσει πολύ μεγάλο αριθμό σχετικών ερευνών και μελετών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θεοδώρα Πετρούλα

Η κ. Θεοδώρα Πετρούλα γεννήθηκε στη Νάπολη της Ιταλίας. Σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του U.L.B. (Universitẻ Libre de Bruxelles) και στο Ναυτικό, Αεροπορικό και Διαστημικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή του U.L.B. Μετά από άσκηση στην D.G. XVI Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εργάστηκε ως σύμβουλος σε ευρωπαϊκά προγράμματα για δύο χρόνια στην ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) στις Βρυξέλλες. Στην Ελλάδα, άσκησε μάχιμη δικηγορία και εργάστηκε σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και για μια πενταετία στο Business and Innovation Centre of Attika. Το 2000, εντάχθηκε στο δυναμικό του Υπουργείου Οικονομικών ως ειδικός επιστήμονας στο ευρωπαϊκό δίκαιο και σήμερα ανήκει οργανικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ασχολήθηκε κυρίως με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και την εναρμόνιση της Οδηγίας του ΦΠΑ στην Ελλάδα, με ειδίκευση στην εφαρμογή του φόρου στα πλοία και τα αεροπλάνα και τις ειδικές απαλλαγές από ΦΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια ενώ έχει διατελέσει εισηγήτρια σε φορολογικά σεμινάρια στο ΙΝΕΠ – ΕΚΔΔΑ και στον ιδιωτικό τομέα. Μιλά άριστα αγγλικά και γαλλικά. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο τέκνων.