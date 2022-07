Eurostat: Οριακή υποχώρηση στο 11,5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο - Στο 8,9% στην Ευρωζώνη

Οριακή μείωση σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εν αντιθέσει με την Ευρωζώνη που σημειώνει οριακή άνοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, o πληθωρισμός στην Ελλάδα καταγράφηκε στο 11,5% τον Ιούλιο από 11,6% τον Ιούνιο, ενώ, στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 8,9% τον Ιούλιο, από 8,6% τον Ιούνιο.

Εντυπωσιακό είναι το άλμα του πληθωρισμού στον κλάδο της Ενέργειας καθώς σε σύγκριση με πέρυσι, στην Ευρωζώνη, εκτοξεύτηκε κατά 39,7%. Στον κλάδο των τροφίμων η αύξηση είναι στο 9,8%.

Euro area #inflation up to 8.9% in July 2022: energy +39.7%, food +9.8%, other goods +4.5%, services +3.7% - flash estimate https://t.co/E1kkMe69Wa pic.twitter.com/QKeregtSEP