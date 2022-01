Ονδούρα: Η εκλογή νέου προέδρου του Κογκρέσου πυροδότησε πολιτική κρίση

Η εκλογή χθες Παρασκευή νέου προέδρου του Κογκρέσου, της Βουλής της Ονδούρας, προκαλεί σοβαρή πολιτική κρίση στη χώρα, καθώς είκοσι μέλη του κόμματος της εκλεγμένης προέδρου αποσκίρτησαν μια εβδομάδα προτού η Σιομάρα Κάστρο αναλάβει τα καθήκοντά της.

Το υβρεολόγιο άρχισε ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης, όταν οι 20 βουλευτές, που εξελέγησαν με το κόμμα Ελευθερίας και Επανίδρυσης (LIBRE, αριστερά), πρότειναν έναν εξ αυτών, τον Χόρχε Κάλις, για το αξίωμα του προέδρου του κοινοβουλίου, κατά παραβίαση της συμφωνίας του LIBRE και άλλης παράταξης της αριστεράς με την οποία έχει συμμαχήσει.

Κραυγάζοντας «προδότες», επτά βουλευτές πιστοί στην εκλεγμένη πρόεδρο όρμησαν στον Χόρχε Κάλις, αναγκάζοντάς τον διά της βίας να εγκαταλείψει το βήμα, τη στιγμή που ορκιζόταν.

