On The Road Again: Το νέο podcast του SPORT24 με τον Δημήτρη Μπαλή

Το No1 αθλητικό site της χώρας, SPORT24 συνεχίζει να επενδύει στα podcasts και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο, λανσάροντας ακόμα ένα φρέσκο, δυναμικό και ποιοτικό podcast για τους λάτρεις της αυτοκίνησης.

Με διαδρομή 32 ετών στα Μέσα Ενημέρωσης και έχοντας μεταξύ άλλων επιμεληθεί και παρουσιάσει ποικίλες τηλεοπτικές αλλά και ραδιοφωνικές εκπομπές αυτοκίνησης, ο Δημήτρης Μπαλής αναλαμβάνει τα ηνία του νέου podcast του SPORT24, On The Road Again.

O Δημήτρης Μπαλής, ο οποίος επιμελείται άλλωστε και την ενότητα AUTO - MOTO στο SPORT24, κάθε Κυριακή μέσα από το On The Road Again θα μας ενημερώνει για όλα τα νέα στον κόσμο της αυτοκίνησης. Η υβριδική τεχνολογία αλλάζει τα δεδομένα και η ηλεκτροκινητικότητα αποτελεί μονόδρομο για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεταφορές. Η αυτοκίνηση βρίσκεται μπροστά σε κοσμογονικές αλλαγές, εφάμιλλες εκείνων όταν εφευρέθηκε. Οχήματα που θα κινούνται μόνα τους, ήδη έχουν κάνει πιλοτικά την εμφάνισή τους. Τα συστήματα ημι-αυτόνομης οδήγησης ολοένα και πληθαίνουν στα νέα μοντέλα και σε συνδυασμό με την τεχνολογία αιχμής σε θέματα ασφάλειας και υποστήριξης οδηγού, έχουν σκοπό τα μηδενικά ατυχήματα. Ρεαλισμός ή ουτοπία;

Το On The Road Again, σκιαγραφεί τη νέα πραγματικότητα της αυτοκίνησης και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο SPORT24 και στο Spotify.