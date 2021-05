«Ομολόγησε» και η φίλη του Προτάσεβιτς

H φίλη του Ρομάν Προτάσεβιτς η οποία συνελήφθη μαζί του κατά την «κρατική αεροπειρατεία» της πτήσης της Ryanair από την Αθήνα με αρχικό προορισμό το Βίλνιους «ομολογήσε» ότι «ενεργούσε κατά του λευκορωσικού κράτους».

«Είμαι η συντάκτρια του καναλιού του Telegram “Μαύρο βιβλίο της Λευκορωσίας” το οποίο δημοσιοποιεί προσωπικές πληροφορίες για αξιωματούχους των Εσωτερικών Υποθέσεων» δηλώνει μηχανικά η κοπέλα, μοιάζοντας να μιλάει σα να απαγγέλει ότι της έχουν υπαγορεύσει να πει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα της είχε δηλώσει στο Reuters ότι η κόρη της παρέμενε αποστασιοποιημένη από την πολιτική.

A video showing detained journalist #RomanProtasevich’s girlfriend, #SofiaSapega, emerged on the Yellow Leaks Telegram channel on Tuesday.



Ruptly cannot independently verify the exact date and place where the video was shot.#Belarus #Lukashenko #Minsk pic.twitter.com/b1WiGPUr11