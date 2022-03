Συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας: «Εποικοδομητικές», λέει η Μόσχα - Εγγυήσεις ασφάλειας άνευ όρων, κατάπαυση του πυρός έθεσε στο τραπέζι το Κίεβο

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αντιπροσωπειών Ρωσίας - Ουκρανίας στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, η οποία διήρκησε συνολικά τέσσερις ώρες. Εποικοδομητικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες η Μόσχα, με τον κορυφαίο Ρώσο διαπραγματευτή να λέει ότι είναι πιθανή συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Εγγυήσεις ασφάλειας άνευ όρων για την Ουκρανία, κατάπαυση του πυρός, αποτελεσματικές αποφάσεις για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, έθεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το Κίεβο.

«Εγγυήσεις ασφάλειας άνευ όρων για την Ουκρανία, κατάπαυση του πυρός, αποτελεσματικές αποφάσεις για ανθρωπιστικούς διαδρόμους και ανθρωπιστικές συνοδείες, τήρηση από τα μέρη των κανόνων και των εθίμων του πολέμου. Δύσκολες διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στη χώρα μας. Ο γύρος της Κωνσταντινούπολης αυτή τη στιγμή…» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Μ. Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου Ζελένσκι.

Unconditional security guarantees for Ukraine, ceasefire, effective decisions on humanitarian corridors and humanitarian convoys, observance by the parties of the rules and customs of war. Difficult negotiations for peace in our country. Istanbul round right now… pic.twitter.com/SUTAQrAhA2 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Ουκρανός δημοσιογράφος σχολίασε ότι «ήταν μια ψυχρή υποδοχή, δεν έγινε χειραψία». Υποδεχόμενος τις αντιπροσωπείες ο Τούρκος πρόεδρος Τ. Ερντογάν απηύθυνε κάλεσμα «να μπει τέλος σε αυτή την τραγωδία».

Εγγυήσεις ασφαλείας, καθώς και ανθρωπιστικά ζητήματα έθεσε στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων το Κίεβο. Για «κακοποίηση» ρώσων αιχμαλώτων φέρεται να διαμαρτυρήθηκε έναντι της ουκρανικής αντιπροσωπείας, ρώσος διαπραγματευτής.

Παρών στις συνομιλίες είναι και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με τις πρώτες φωτογραφίες από τη συνάντηση που δημοσιεύτηκαν.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη των πρώτων ειρηνευτικών συνομιλιών, μετά από δύο εβδομάδες διακοπής των δια ζώσης επαφών μεταξύ των δύο πλευρών, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος είχε αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν φαινόταν έτοιμος να συμβιβαστεί.

Εντωμεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σ. Σοϊγκού δήλωσε ότι «η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα, αν το ΝΑΤΟ διαθέσει αεροσκάφη και ενισχύσει την αεράμυνα της Ουκρανίας», ενώ σημείωσε ότι βασικός στόχος της «ρωσικής επιχείρησης» στην Ουκρανία είναι τώρα «η απελευθέρωση» του Ντονμπάς. Ο ίδιος ανέφερε πως η ουκρανική στρατιωτική ικανότητα έχει υποβαθμιστεί σημαντικά.

In his speech, Shoigu repeated that the first phase of #Russia's "special operation" was over, and that Russian forces would now focus on "liberating" the Donbass. pic.twitter.com/UMjDo6rxuJ — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 29, 2022

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι σε νέο μήνυμά του το πρωί της Τρίτης ανέφερε ότι οι Ουκρανοί πληρώνουν με τις ζωές τους τις «αδύναμες» κυρώσεις, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο χρήσης πυρηνικών από τη Ρωσία.

Αντίθετα, το Κρεμλίνο δια του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στις κυρώσεις έκανε λόγο για «πόλεμο» και απάντησε στις αιτιάσεις του ουκρανού προέδρου, λέγοντας ότι «κανείς δεν σκέφτεται τη χρήση πυρηνικών όπλων».

Σε μία παράλληλη εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο, η Μόσχα κάλεσε τους πρεσβευτές τριών χωρών της Βαλτικής -Λετονία, Εσθονία και Λιθουανία- για να τους ανακοινώσει την απέλαση των διπλωματών τους, σε απάντηση αντίστοιχης κίνησης από τις κυβερνήσεις των εν λόγω χωρών τις προηγούμενες μέρες.

Στο στρατιωτικό πεδίο, συνεχίζονται οι ουκρανικές αντεπιθέσεις έξω από το Κίεβο, ενώ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας, υπό ουκρανικό έλεγχο παραμένει η Μαριούπολη.

Ukrainian forces drive Russian army out of a Kiev suburb after clashes. Our correspondent Obaida Hitto has the latest from Lviv pic.twitter.com/293H6DHfnQ — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2022

Το πρωί της Τρίτης, το κεντρικό κυβερνητικό κτήριο στο Μικολάιβ της Ουκρανίας χτυπήθηκε και καταστράφηκε από πυραυλική επίθεση με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του περιφερειακού κυβερνήτη Βιτάλι Κιμ.

Τραγικός ο μέχρι στιγμής απολογισμός της ρωσικής εισβολής, με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας, να αναφέρει ότι συνολικά 144 παιδιά έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 220 έχουν τραυματιστεί.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει πλέον συμπληρώσει ένα μήνα από την έναρξή του, πάνω από 3,8 εκ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και χιλιάδες άλλοι έχουν σκοτωθεί ή έχουν τραυτατιστεί.

Συνομιλία θα έχουν Μακρόν και Πούτιν το απόγευμα σήμερα Τρίτη με βασικό θέμα την ανθρωπιστική επιχείρηση εκκένωσης της Μαριούπολης που οργανώνεται από την Γαλλία, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Τελευταία ενημέρωση 14:44

Ουκρανός διαπραγματευτής ανέφερε ότι το Κιέβο πρότεινε νέο σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας κατά τις συνομιλίες της Τρίτης. Επιπλέον, ανέφερε πως η Ουκρανία βλέπει την Τουρκία ως έναν από τους βασικούς εγγυητές ασφαλείας, μαζί με το Ισραήλ, την Πολωνία και τον Καναδά.

Επιπλέον σημείωσε ότι το δημοψήφισμα θα είναι απαραίτητο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία.

Τελευταία ενημέρωση 14:33

Η Φινλανδία πρέπει να προετοιμαστεί για ενέργειες ρωσικής ανάμιξης και για υβριδικές επιθέσεις που σχετίζονται με τη συζήτηση που γίνεται για την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, όπως ανέφερε σήμερα η υπηρεσία πληροφοριών της χώρας.

«Ολόκληρη η φινλανδική κοινωνία πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για ρωσικές προσπάθειες επιρροής της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Φινλανδίας στο θέμα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας ασφάλειας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τελευταία ενημέρωση 14:16

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ανάμεσα στους ουκρανούς και τους ρώσους διαπραγματευτές στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Τουρκία.

Τελευταία ενημέρωση 14:03

Η Ρωσία είναι έτοιμη για την περίπτωση που η Ευρώπη σταματήσει να αγοράζει ρωσικές ενεργειακές προμήθειες, δήλωσε σήμερα Τρίτη η πρόεδρος της άνω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Βαλεντίνα Ματβιγένκο πρόσθεσε ότι, αν η Ευρώπη αρνηθεί να αγοράζει ρωσική ενέργεια, τότε η Μόσχα θα μπορούσε να κατευθύνει τις προμήθειες προς ασιατικές αγορές, μεταξύ άλλων, μετέδωσε το TASS.

Η Ρωσία έχει ζητήσει οι «μη φιλικές» χώρες να πληρώνουν σε ρούβλια για το αέριο, μετά τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Όμως οι χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) έχουν αρνηθεί το αίτημα ενώ δεν προέκυψε κάποια κοινή θέση στη διάρκεια συνάντησης των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή.

Τελευταία ενημέρωση 13:55

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο της Δανίας ανέφερε ότι 100.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Μαριούπολη.

Επανέλαβε ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα πρέπει να αυστηροποιηθούν με μπλοκάρισμα του εμπορίου και κλείσιμο λιμανιών.

Τελευταία ενημέρωση 13:49

Ο εκπρόσωππος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει την «απόλυτη υποστήριξη» του ρωσικού λαού, με «άνευ προηγουμένου» ενίσχυση της δημοτικότητάς του στις δημοσκοπήσεις.

Οι αναφορές ότι η Ρωσία απελαύνει βίαια άτομα από τη Μαριούπολη είναι «ψέμα» που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, πρόσθεσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το Reuters.

Σχετικά με τον διάλογο ΗΠΑ και Ρωσίας, ανέφερε ότι θα χρειαστεί τελικά, ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι σχέσεις επηρεάζονται αναπόφευκτα από «προσωπικές προσβολές» από την πλευρά του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Για τις προμήθειες φυσικού αερίου, σημείωσε ότι η Ρωσία θέλει να παραμείνει προμηθευτής, αλλά οι ξένες εταιρείες θα πρέπει να πληρώνουν σε ρούβλια.

Τέλος, ανέφερε ότι θα γνωρίζουμε σήμερα ή αύριο αν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, που διεξάγονται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, είναι ελπιδοφόρες.

Τελευταία ενημέρωση 13:42

Τη συγκρότηση ομάδας ειδικών που θα αναλύσει την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας προανήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι οι έως τώρα κινήσεις σε αυτό το πεδίο δεν είναι επαρκείς.

«Στόχος μας είναι οι κυρώσεις να έχουν αποτέλεσμα όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί και να μην υπάρχει τρόπος παράκαμψής τους», ανέφερε ο Ζελένσκι κατά το τελευταίο του διάγγελμα, προσθέτοντας: «Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος για όλο τον δημοκρατικό κόσμο, χωρίς εξαίρεση. Χωρίς απολύτως καμία εξαίρεση».

Τελευταία ενημέρωση 13:37

Η Ουκρανία ελέγχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη μεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου και θα προχωρήσει στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, αν στρατιώτες βρεθούν ένοχοι για οποιαδήποτε παραβίαση, δήλωσε σήμερα ο υπαρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

«Κάθε πληροφορία που έρχεται, ελέγχεται από τις ένοπολες δυνάμεις της Ουκρανίας και, αν υπάρξει παραβίαση, θα ληφθούν οι κατάλληλες νομικές αποφάσεις αναφορικά με αυτό το στρατιωτικό προσωπικό που παραβίασε τους νόμους για τη μεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου», δήλωσε ο Ολεξάντερ Κιριλένκο στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στην Τουρκία που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Τελευταία ενημέρωση 13:30

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ, διέψευσε την Τρίτη τις φήμες πως ο Ρώσος μεγιστάνας Ρόμαν Αμπράμοβιτς έπεσε θύμα δηλητηρίασης, λέγοντας πως είναι ψευδείς και μέρος ενός «πολέμου πληροφοριών».

Ο Πεσκόφ ανέφερε συγκεκριμένα ότι ο Αμπράμοβιτς δεν ήταν επίσημο μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με την Ουκρανία στην Τουρκία αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν παρών.

Τελευταία ενημέρωση 13:21

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στις 16.30 (17.30 ώρα Ελλάδος), ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία, με κύριο θέμα την ανθρωπιστική επιχείρηση εκκένωσης της πολιορκημένης Μαριούπολης που οργανώνεται από την Γαλλία, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θέλει να συζητήσει με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «τη διασφάλιση της ανθρωπιστικής επιχείρησης στην Μαριούπολη», διευκρινίζοντας ότι ο στόχος είναι αυτή «να ξεκινήσει εντός των επομένων ημερών» και προσάπτοντας στην Ρωσία «μη τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Ουκρανοί και ρώσοι διαπραγματευτές έχουν συνομιλίες στην Τουρκία στην πρώτη τετ-α-τετ συνάντησή τους εδώ και τρεις εβδομάδες, με το Κίεβο να ζητεί κατάπαυση του πυρός χωρίς να κάνει υποχωρήσεις ως προς την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας.

Τελευταία ενημέρωση 13:10

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι βρίσκεται στην Ουκρανία για συνομιλίες με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

«Η σύγκρουση αυτή προκαλεί ήδη αδιανόητο ανθρώπινο πόνο και καταστροφή», αναφέρει ο Γκρόσι σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι «η εμπειρογνωμοσύνη της IAEA και οι ικανότητές της χρειάζονται για να προληφθεί αυτή (η σύγκρουση) να οδηγήσει επίσης σε ένα πυρηνικό ατύχημα».

Ο επικεφαλής της IAEA αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου όταν επιστρέψει στη Βιένη αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Τελευταία ενημέρωση 13:06

Οι υπουργοί Άμυνας της Πολωνίας και της Τσεχίας δεν θα συμμετάσχουν σήμερα Τρίτη σε σύνοδο στη Βουδαπέστη της Ομάδας του Βίσεγκραντ (V4) εξαιτίας των δεσμών της Ουγγαρίας με το Κρεμλίνο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο πολωνός υπουργός Μάριους Μπλάζακ «δεν θα πάει» στη Βουδαπέστη, ανακοινώθηκε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο από το γραφείο Τύπου του, χωρίς άλλη διευκρίνιση.

Η τσέχα ομόλογός του, η Γιάνα Τσερνότσοβα, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως ούτε εκείνη θα μεταβεί στη Βουδαπέστη.

«Έχουν εκλογές την ερχόμενη εβδομάδα και δεν είναι σωστό να συμμετέχω στην εκστρατεία», εξήγησε. Οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται στις 3 Απριλίου στην Ουγγαρία.

Τελευταία ενημέρωση 13:04

Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ζήτησε σήμερα Τρίτη από την Ουκρανία και τη Ρωσία να καταλήξουν σε ξεκάθαρη συμφωνία για την ασφαλή απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη, αλλά και άλλες ουκρανικές πόλεις, την ώρα που τελειώνουν τα είδη πρώτης ανάγκης.

Ο Ρόμπερτ Μαρντίνι γενικός γραμματέας της ΔΕΕΣ δήλωσε ότι ο οργανισμός δεν θα συμμετάσχει σε αναγκαστικές απομακρύνσεις αμάχων από ουκρανικές πόλεις, ενώ πρόσθεσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες από πρώτο χέρι ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επίσης κατήγγειλε «μια εκστρατεία παραπληροφόρησης» εναντίον της ΔΕΕΣ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τελευταία ενημέρωση 12:58

Νέα ανθρωπιστική βοήθεια, την τρίτη κατά σειρά, έστειλε σήμερα Τρίτη ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προς τα ουκρανικά σύνορα. Συγκεκριμένα, τρία φορτηγά με περίπου 50 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας αναχώρησαν από τις αποθήκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με προορισμό τα ουκρανικά σύνορα, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη.

Τελευταία ενημέρωση 12:55

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν θα έχει τηλεφωνκή επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Πούτιν σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Τελευταία ενημέρωση 12:48

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, έχει ενισχυθεί σημαντικά η δημοφιλία του Πούτιν, καθώς και ότι ο ρώσος πρόεδρος έχει κερδίσει την «απόλυτη υποστήριξη» του ρωσικού λαού, σύμφωνα με το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 12:41

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία θα εντοπίσει τους υπεύθυνος για τις κυβερνο-επιθέσεις κατά της Ρωσίας.

Τελευταία ενημέρωση 12:30

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργκέι Σοϊγκού, δήλωσε ότι βασικός στόχος της «στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία αποτελεί αυτή τη στιγμή «η απελευθέρωση του Ντονμπάς», σύμφωνα με πληροφορίες του Interfax που επικαλείται το Reuters.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι βασικοί στόχοι της πρώτης φάσης της επιχείρησης επιτεύχθηκαν. Υπογράμμισε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας έχει υποβαθμιστεί σημαντικά, ενώ ισχυρίστηκε ότι το Κίεβο δεν διαθέτει πλέον αεροπορικές δυνάμεις.

Ακόμα, διαμήνυσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα, αν το ΝΑΤΟ διαθέσει αεροσκάφη και ενισχύσει την αεράμυνα της Ουκρανίας, σύμφωνα με το δίκτυο TASS.

Τέλος, ο Σοϊγκού ανέφερε ότι περίπου 600 ξένοι μισθοφόροι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Τελευταία ενημέρωση 12:19

Κύριο ζήτημα για το Κίεβο στις συνομιλίες αποτελούν οι εγγυήσεις ασφαλείας και η κατάπαυση του πυρός προκειμένου να επιλυθούν ανθρωπιστικά ζητήματα, ανέφερε σύμβουλος του ουκρανού προέδρου, που επικαλείται το Reuters.

Τελευταία ενημέρωση 12:08

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έχει αποκαλύψει τη δράση 620 Ρώσων κατασκόπων, σύμφωνα με τη βρετανική Telegraph. Ουκρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν όσους περιλαμβάνει η λίστα του Κιέβου ότι συμμετείχαν σε «εγκληματικές» δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εκτός από τα ονόματά τους, δόθηκαν επίσης στη δημοσιότητα τα διαβατήρια, οι αριθμοί τηλεφώνου τους, καθώς και πληροφορίες ακόμα και για τις συνήθειές τους στο ποτό, αναφέρει η εφημερίδα.

Τελευταία ενημέρωση 11:50

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι έχει καταφέρει να προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους από 900.000 ανθρώπους στην Ουκρανία μέχρι σήμερα, κάτι που είναι καλό, αλλά όχι αρκετό, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Τελευταία ενημέρωση 11:48

Σε μία προσπάθεια να φρενάρει την διαρροή τους στο εξωτερικό, η Μόσχα ανακοίνωσε αναστολή της υποχρέωσης στράτευσης των νέων εργαζόμενων στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, που εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα μετά την επίθεση κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι επιχειρήσεις του τομέα της υψηλής τεχνολογίας έχουν προθεσμία μέχρι την 1η Μαΐου 2022 για την κατάρτιση της λίστας των νέων συνεργατών τους κάτω των 27 ετών για τους οποίους ζητούν αναστολή υποχρέωσης στράτευσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης.

Το μέτρο αφορά επίσης φοιτητές δεκάδων ειδικοτήτων στα ρωσικά πανεπιστήμια, όπως τα μαθηματικά, η ρομποτική, η αεροναυπηγική, οι νανοτεχνολογίες.

Τελευταία ενημέρωση 11:35

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανάρτησε στο Twitter μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο ευχαρίστησε τον Τσέχο πρωθυπουργό Πετρ Φιάλα, υπογραμμίζοντας «τη σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια και τη βοήθεια για την ασφάλεια, την εξαιρετική μεταχείριση των Ουκρανών που βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στην Τσεχία».

Thanked 🇨🇿 Prime Minister @P_Fiala for supporting 🇺🇦 people in the fight against Russian aggression. Noted the significant humanitarian and security assistance, exceptional treatment of Ukrainians who found temporary shelter in the Czech Republic. We really appreciate it! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 29, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:19

Ένας από τους αρχηγούς της εξέγερσης των αυτονομιστών στην ανατολική Ουκρανία χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή στη χώρα «λάθος».

Ο Αλεξέι Αλεξάντροφ ήταν μέλος του κινήματος κατά της κυριαρχίας του Κιέβου που αυτονακήρυξε αυτόνομη την ανατολική περιοχή Ντονμπάς της Ουκρανίας το 2014.

Σε συνέντευξή του στο Reuters ο Αλεξάντροφ ανέφερε: «Όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν επιλυθεί νωρίτερα, κυρίως με διπλωματικά μέσα και ίσως μια ασήμαντη χρήση βίας. Αλλά αυτό δεν έγινε, και αποτελεί λάθος από όλες τις πλευρές».

Ο υποστηριζόμενος από τη Μόσχα αυτονομιστής συνέχισε λέγοντας ότι εδώ και πολλά χρόνια, η Ρωσία είχε αποτύχει να κατανοήσει πώς να αντιμετωπίσει την Ουκρανία. «Η αντίδραση της Μόσχας ερχόταν πάντα αργά και ποτέ δεν αντιμετώπισε την κατάσταση», πρόσθεσε.

«Αυτό ήταν λάθος, και θερίζουμε τις συνέπειες τώρα με αίμα, και πολλά θύματα και από τις δύο πλευρές».

Τελευταία ενημέρωση 11:11

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κάλεσε σήμερα τους πρεσβευτές των τριών χωρών της Βαλτικής για να τους ανακοινώσει την απέλαση διπλωματών τους σε απάντηση της απέλασης ρώσων διπλωματών από το Βίλνιους, το Ταλίν και την Ρίγα.

Σε μία συντονισμένη κίνηση, η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία απέλασαν πρόσφατα συνολικά δέκα ρώσους διπλωμάτες.

Τελευταία ενημέρωση 11:07

Το κεντρικό κυβερνητικό κτήριο στο Μικολάιβ της Ουκρανίας χτυπήθηκε και καταστράφηκε από πυραυλική επίθεση σήμερα Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με ανάρτηση στο Telegram του περιφερειακού κυβερνήτη Βιτάλι Κιμ. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, αλλά οκτώ άνθρωποι φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια.

Mykolaiv region administration after the Russian missile strike pic.twitter.com/rXu9thVUGF — Oleh Novikov 🇺🇦 (@olehbatkovych) March 29, 2022

Τελευταία ενημέρωση 11:00

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tass και RIA στη Ρωσία αναφέρουν, σύμφωνα με το Reuters, ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί πρεσβευτές από τα κράτη της Βαλτικής για να ανακοινώσει την απέλαση διπλωματών.

Τελευταία ενημέρωση 10:56

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη ότι ξανάρχισε η απομάκρυνση αμάχων μέσω τριών ανθρωπιστικών διαδρόμων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις, κυρίως από την Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά την αναστολή της χθες, Δευτέρα, λόγω φόβων για ρωσικές «προβοκάτσιες».

«Τρεις ανθρωπιστικοί διάδρομοι επικυρώθηκαν για σήμερα», δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ σε βίντεό της στο Telegram.

Η ίδια σημείωσε ότι οι ουκρανικές αρχές επιδιώκουν τη δημιουργία ασφαλούς διαδρόμου για τους ανθρώπους που θέλουν να εγκαταλείψουν τη Μαριούπολη με ιδιωτικής χρήσης οχήματα.

Τελευταία ενημέρωση 10:54

«Ψυχρό καλωσόρισμα, χωρίς χειραψία» στην έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Τελευταία ενημέρωση 10:51

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση.

Οι δύο αντιπροσωπείες κάθονται απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες δηλώνοντας ότι και οι δύο πλευρές έχουν «νόμιμες ανησυχίες», ενώ τόνισε ότι «εναπόκειται και στις δύο πλευρές να τερματίσουν αυτή την τραγωδία».

Σύμφωνα με δύο πηγές τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες συμμετέχει και ο ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς.

The latest round of Ukraine-Russia peace talks are underway in Istanbul.



Chelsea owner Roman Abramovich, Putin’s unofficial mediator, is onsite, seen here chatting to Erdogan at the start. pic.twitter.com/o0jd4bspLp — max seddon (@maxseddon) March 29, 2022

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας - οι πρώτες που διεξάγονται διά ζώσης εδώ και περισσότερες από δεκαπέντε ημέρες- αναμένεται να είναι δύσκολες και δεν υπάρχουν πολλές προσδοκίες ότι θα έχουν αποτελέσματα.

Τελευταία ενημέρωση 10:47

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής και σύμβουλος του Ζελένσκι, Μικαήλο Ποντόλιακ, μοιράζεται μία φωτογραφία με τους επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών.

Round of heads of delegations. David Arakhamia and Vladimir Medinsky. On the fundamental provisions of the negotiation process. Delegations are working in parallel on the entire spectrum of contentious issues. pic.twitter.com/JsSZv7X9ZA — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Τελευταία ενημέρωση 10:34

Ξένα ΜΜΕ: Θρίλερ με τη δηλητηρίαση Αμπράμοβιτς - Τι λένε οι ειδικοί

Τελευταία ενημέρωση 10:17

Η Gazprom ανακοίνωσε ότι οι εξαγωγές φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω της Ουκρανίας παραμένουν υψηλές. Το πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το φυσικό αέριο ρέει με ρυθμό λίγο πάνω από 109 εκατομμύρια κυβικά μέτρα την ημέρα, ο οποίος αντιστοιχεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του ρωσικού κρατικού κολοσσού της Ενέργειας.

Τελευταία ενημέρωση 10:05

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι κατέστρεψε μεγάλη αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Ρίβνε της Ουκρανίας, πληροφορία την οποία το Reuters αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει.

Τελευταία ενημέρωση 09:53

Ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος της Βρετανίας στο ΝΑΤΟ, Πίτερ Ρίκετς, μιλώντας σήμερα Τρίτη το πρωί στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο Sky σχετικά μ ε την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ότι «όλοι θέλουν να τελειώσει αυτός ο τρομερός πόλεμος».

«Δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι και η ουκρανική πλευρά είναι απόλυτα ειλικρινείς», πρόσθεσε.

«Αλλά είμαι πραγματικά επιφυλακτικός με τους Ρώσους. Δεν βλέπω ότι υπάρχουν οι συνθήκες για ουσιαστική κατάπαυση του πυρός, αλλά θεωρώ γενναιότητα για τον πρόεδρο Ζελένσκι το να αποδεχτεί ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σύντομα», ανέφερε ο Ρίκετς.

«Ενδιαφέρεται για εγγυήσεις ασφαλείας από τις μεγάλες δυνάμεις και για ουδέτερο καθεστώς για την Ουκρανία, πιθανώς με το δικαίωμα να ενταχθεί στην ΕΕ», κατέληξε ο ίδιος.

Τελευταία ενημέρωση 09:40

Την ελπίδα του οι συναντήσεις Ρωσίας - Ουκρανίας να είναι επωφελείς για τις δύο χώρες και την ευρύτερη περιοχή, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, το πρωί της Τρίτης, λίγη ώρα πριν την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε πολύτιμους φίλους τον Βλ. Πούτιν και τον Βολ. Ζελένσκι και τόνισε ότι οι συνομιλίες έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για ειρηνευτική λύση.

Υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει επιδείξει «δίκαιη στάση» απέναντι στη σύγκρουση σε κάθε της στάδιο. Τόνισε ακόμα ότι «μία δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία δεν θα έχει χαμένο», ενώ έκανε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Τελευταία ενημέρωση 09:23

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ανέλαβε διερευνητική πρωτοβουλία για την επίτευξη «ανθρωπιστικής εκεχειρίας στην Ουκρανία».

Ο A. Γκουτέρες τόνισε ότι ζήτησε από τον επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, να διερευνήσει την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι «αυτή είναι η στιγμή» για τα Ηνωμένα Έθνη «να αναλάβουν την πρωτοβουλία».

Το βράδυ της Δευτέρας, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν η μέγιστη φιλοδοξία του στις επερχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, αλλά ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε θέσει σαφείς κόκκινες γραμμές.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πρόκειται να ξεκινήσουν ξανά στην Τουρκία σήμερα. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι συνομιλιών στα σύνορα της Λευκορωσίας, ωστόσο, έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος για τον τερματισμό του πολέμου.

Τελευταία ενημέρωση 09:10

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα με tweet καλεί τα κράτη σε όλο τον κόσμο να ποινικοποιήσουν τη χρήση του συμβόλου «Ζ» ως τρόπο δημόσιας υποστήριξης του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

Το «Ζ», αναφέρει ο Κουλέμπα, «σημαίνει ρωσικά εγκλήματα πολέμου, βομβαρδισμένες πόλεις, χιλιάδες δολοφονημένους Ουκρανούς. Η δημόσια υποστήριξη αυτής της βαρβαρότητας πρέπει να απαγορευτεί.

Τελευταία ενημέρωση 08:51

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας μόλις δημοσίευσε την τελευταία του έκθεση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να πραγματοποιούν τοπικές αντεπιθέσεις έξω από το Κίεβο.

Αυτές οι επιθέσεις είχαν επιτυχία και οι Ρώσοι απωθήθηκαν από πολλές θέσεις. Ωστόσο, η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την πόλη μέσω της ικανότητάς της να χτυπήσει.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν την επίθεσή τους στη Μαριούπουλη με συνεχείς σφοδρούς βομβαρδισμούς της πόλης, ωστόσο το κέντρο της πόλης παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο. Αλλού, οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν θέσεις, ενώ προσπαθούν να αναδιοργανώσουν και να επαναφέρουν τις δυνάμεις τους».

Τελευταία ενημέρωση 08:40

Συνολικά 144 παιδιά έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και περισσότερα από 220 έχουν τραυματιστεί ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι οι αριθμοί είναι πιθανώς πολύ υψηλότεροι, καθώς οι θάνατοι στη Μαριούπολη δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν επίσης ζημιές σε 773 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 75 από τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με αναφορά που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Τελευταία ενημέρωση 08:24

«Κανείς δεν σκέφτεται τη χρήση πυρηνικού όπλου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, που την προηγούμενη εβδομάδα με την αναφορά του σε ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών σε περίπτωση που η Ρωσία αντιμετωπίσει απειλή για την ύπαρξή της είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

Στη συνέντευξη στο PBS το βράδυ της Δευτέρας, ζητήθηκε από τον Πεσκόφ να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση γύρω από τη θέση της Ρωσίας σχετικά με πιθανή πυρηνική επίθεση.

.@ryanchilcote spoke to a Kremlin spokesman about Russia's ongoing conflict with Ukraine and asked about the potential use of nuclear weapons.



"No one is thinking about using...a nuclear weapon," Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. pic.twitter.com/0Q5poykjZn — PBS NewsHour (@NewsHour) March 28, 2022

«Λοιπόν, πρώτα από όλα, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όλοι οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής μας επιχείρησης στην Ουκρανία θα ολοκληρωθούν. Αλλά το όποιο αποτέλεσμα της επιχείρησης δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για χρήση πυρηνικού όπλου. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι μόνο όταν υπάρχει απειλή για την ύπαρξη του κράτους μας, μπορούμε και θα χρησιμοποιήσουμε πραγματικά πυρηνικά όπλα για να εξαλείψουμε την απειλή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Τελευταία ενημέρωση 08:12

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για μία ακόμη φορά χθες Δευτέρα το βράδυ από τις δυτικές χώρες να αυστηροποιήσουν άμεσα τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, επιβάλλοντάς της μεταξύ άλλων και εμπάργκο στις πωλήσεις πετρελαίου.

Σε βίντεο που ανήρτησε χθες το βράδυ στο διαδίκτυο, απευθυνόμενος στους Ουκρανούς, ένας εμφανώς οργισμένος Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Δύση δεν υπολόγισε σωστά πέρυσι και καθυστέρησε να επιβάλει κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ένα μέτρο το οποίο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την εισβολή στη χώρα του.

«Ένας ευρείας κλίμακας πόλεμος έχει ξεκινήσει. Τώρα ακούγονται πολλές νύξεις και προειδοποιήσεις για ενδεχομένως σκληρότερες κυρώσεις, όπως εμπάργκο στις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου στην Ευρώπη στην περίπτωση που η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά όπλα», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο βίντεο στο οποίο φαίνεται κάποιες στιγμές να χτυπά τα χέρια του στο τραπέζι που βρίσκεται μπροστά του.

«Απλώς δεν υπάρχουν λέξεις (…) Εμείς, οι άνθρωποι που παραμένουμε ζωντανοί, πρέπει να περιμένουμε. Όλα όσα έχει ήδη κάνει ο ρωσικός στρατός δεν δικαιολογούν την επιβολή πετρελαϊκού εμπάργκο; Οι βόμβες φωσφόρου δεν τη δικαιολογούν; Ένα βομβαρδισμένο χημικό εργοστάσιο ή ένα βομβαρδισμένο πυρηνικό εργοστάσιο δεν τη δικαιολογούν;», διερωτήθηκε.

«Αν οι κυρώσεις είναι ήπιες ή δεν λειτουργούν με αυστηρότητα, αν μπορούν να παρακαμφθούν, δημιουργείται μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση στη ρωσική ηγεσία ότι θα της επιτραπεί να συνεχίσει κάνει αυτό που κάνει τώρα», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

«Οι Ουκρανοί πληρώνουν για αυτό με τις ζωές τους. Χιλιάδες ζωές», κατήγγειλε.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε εξάλλου ότι αυτή την εβδομάδα θα μιλήσει ενώπιον των κοινοβουλίων διάφορων χωρών, ζητώντας τους να προσφέρουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία.

«Οι Ουκρανοί δεν θα πρέπει να πεθάνουν απλώς επειδή κάποιος δεν μπορεί να βρει αρκετό θάρρος να δώσει τα απαραίτητα όπλα», τόνισε.

«Ο φόβος πάντα σε κάνει συνεργό», κατέληξε.