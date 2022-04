Οι Ρώσοι απωθήθηκαν στην ανατολική Ουκρανία, λέει το Κίεβο - Διαψεύδει τα περί ανθρωπιστικού διαδρόμου στο Αζοφστάλ

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία, αλλά απωθήθηκαν, ανακοίνωσε το Κίεβο. Παράλληλα, διέψευσε τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου για την απομάκρυνση από το Αζοφστάλ στη Μαριούπολη.

Δεν υπάρχει «καμία συμφωνία», διαμήνυσε, θέτοντας ως προαπαιτούμενο για μια τέτοια συμφωνία, την παρουσία δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας νωρίτερα, είχε ανακοινώσει ότι τα στρατεύματά του θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες για να επιτρέψουν στους αμάχους να εγκαταλείψουν το πολιορκημένο εργοστάσιο χάλυβα.

Το ρωσικό υπουργείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι όποιος άμαχος βρίσκεται εγκλωβισμένος στο εργοστάσιο θα μπορούσε να φύγει προς όποια κατεύθυνση επιλέξει.

Το υπουργείο διευκρίνισε επίσης ότι οι άνθρωποι στους οποίους επιτρέπεται να φύγουν είναι οι γυναίκες, τα παιδιά και το προσωπικό του εργοστασίου.

«Εάν άμαχοι παραμένουν στο εργοστάσιο, εμείς αξιώνουμε ρητά από τις αρχές του Κιέβου να δώσουν στις διοικητές των (ουκρανικών) εθνικιστικών δυνάμεων την εντολή να τους αφήσουν», συμπληρώνει το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Μονομερής η ανακοίνωση, λέει το Κίεβο

Η Ουκρανία δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Ρωσία για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για τους αμάχους, η οποία θα τους επέτρεπε να εγκαταλείψουν την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης, δήλωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Ιρίνα Βερστσούκ, διαψεύδοντας τη Μόσχα.

Η Βερεστσούκ ανέφερε στο Telegram: Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ένας ανθρωπιστικός διάδρομος ανοίγει με τη συμφωνία και των δύο πλευρών. Ένας διάδρομος που ανακοινώθηκε μονομερώς δεν παρέχει ασφάλεια και επομένως δεν είναι ένας ανθρωπιστικός διάδρομος.

Βομβαρδισμοί πόλεων

Η Ρωσία εκτόξευσε ρουκέτες κατά δύο πόλεων στην επαρχία Βινίτσια στην κεντρική Ουκρανία, με αποτέλεσμα αδιευκρίνιστος αριθμός ανθρώπων να σκοτωθούν και να τραυματιστούν, δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σέρχιι Μπορζόφ. «Σήμερα οι πόλεις Ζμέρινκα και Κοζιάτιν στην επαρχία Βινίτσια έγιναν εκ νέου στόχος βομβαρδισμών. Ο εχθρός προσπαθεί να πλήξει κρίσιμες υποδομές», επεσήμανε ο Μπορζόφ σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram.

