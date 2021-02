Οι πιο συναρπαστικές εστιατορικές αφίξεις του 2020

Η χρονιά που αποχαιρετήσαμε ήταν χωρίς καμία αμφιβολία λίγο-πολύ δυστοπική για όλους μας, μια και το παρατεταμένο lockdown λόγω της απειλητικής πανδημίας διήρκησε μέσα στο 2020 σχεδόν πέντε μήνες, ενώ συνεχίζεται μέχρι σήμερα πλήττοντας τους περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Η εστίαση βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα ως ένας από τους κλάδους που κρίθηκε ανησυχητικά επιβαρυντικός για το επιδημιολογικό φορτίο με αποτέλεσμα πολλά καινούργια εγχειρήματα που είχαν δρομολογηθεί για το 2020 να ακυρωθούν ή στη καλύτερη να αναβάλουν για αργότερα την άφιξη τους. Από την άλλη όμως υπήρξαν κι εκείνοι οι γενναίοι και τολμηροί επιχειρηματίες που είχαν την δυνατότητα να ρισκάρουν, ανοίγοντας νέα εστιατόρια σε μια χρόνια σκέτη καρμανιόλα. Αν κρίνει κάποιος από το αποτέλεσμα, φαίνεται πως μάλλον αυτή η επένδυση τελικά τους δικαίωσε.

Προφανώς μέσα στο 2020 η εστιατορική σκηνή της χώρας δε πλημμύρισε από καινούργιες αφίξεις, όπως θα γινόταν αν ο COVID-19 δεν ανέκοπτε το δυναμισμό της. Παρόλα αυτά όπως θα διαπιστώσετε στην παρακάτω λίστα (αλφαβητική αρίθμηση) που σας παραθέτουμε με τα σημαντικότερα openings του 2020, παρέμεινε ευτυχώς στις επάλξεις και δεν το έβαλε κάτω. Πρόκειται για εστιατόρια τα οποία μπήκαν εξαρχής στο μικροσκόπιο μας, σημείωσαν αξιόλογες επιδόσεις και αξίζουν την προσοχή μας μια και θα διεκδικούσαν σε κάθε άλλη περίπτωση ως υποψηφιότητες, αστέρι από τα FNL Best Restaurant Awards. Για να φρεσκάρουμε τη μνήμη σας πατώντας στο όνομα κάθε εστιατορίου ένας ενεργός σύνδεσμος θα σας παραπέμπει στις εντυπώσεις ή στη κριτική που δημοσιεύσαμε τότε για καθένα από αυτά.

Beefbar Athens

Το περίφημο high end κρεατοφαγικό εστιατόριο του Riccardo Giraudi που ξεκίνησε από το Μόντε Κάρλο και ταξίδεψε σε αρκετές κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες, έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία στη Μύκονο, απέκτησε νέα έδρα στα νότια προάστια της Αθήνας (φωτό παρουσίασης άρθρου), εντός του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου Fours Season Athens Astir Palace.

Coya Mykonos

Από τη βρετανική πρωτεύουσα αποβιβάστηκε το περασμένο καλοκαίρι στη Μύκονο το πασίγνωστο περουβιανό εστιατόριο Coya, ανεβάζοντας κι άλλο τις εξωτικές μετοχές του νησιού και προσελκύοντας από τη πρώτη μέρα πολύ κόσμο που ήθελε να δοκιμάσει την ιντριγκαδόρικη κουζίνα του.

Hervé

Η επιστροφή του σπουδαίου σεφ Hervé Pronzato στα γαστρονομικά ελληνικά δρώμενα έπειτα από μια εξαετή περιπλάνηση στο εξωτερικό και μάλιστα με ένα δικό του chef’s table fine dining εστιατόριο στην Αθήνα, μονοπώλησε τις συζητήσεις στα πηγαδάκια των foodies και στέφθηκε εξαρχής με αξιοσημείωτη επιτυχία.

Huracan

Περουβιανές γεύσεις και ιαπωνικό fusion δια χειρός του ταλαντούχου σεφ Θάνου Στασινού χαρήκαμε σε αυτό το εστιατόριο που άνοιξε πέρυσι το καλοκαίρι στη Γλυφάδα σε έναν γοητευτικό χώρο με ανθισμένες κερασιές, μπαμπού και μπουκαμβίλιες.

Kobra

Ο Λεωνίδας Δεληγιάννης με την ομάδα του από το μπαρ Κάιν ανοίγουν στην οδό Ναυαρίνου τη Kobra κι ο Άνταμ Κοντοβάς πυροδοτεί μια progressive και ιδιοσυγκρασιακή πρόταση υψηλής...μπιστρονομίας με φόντο ένα γευστικό τοπίο όπου το απρόσμενο μπλέκεται με το εκλεπτυσμένο και το φαγητού του δρόμου με εξωτικά στοιχεία, στρέφοντας έτσι όλους τους προβολείς πάνω του.

Καφενείον ΣΙ-ΤΙ-ΣΗ

Το γαστρο-καφενείο στο πεζόδρομο της οδού Καλαμιώτου που συνυπογράφουν ο σεφ και ιδιοκτήτης του CTC, Αλέξανδρος Τσιοτίνης και η ομάδα των πολύ επιτυχημένων μπαρ The Clumsies, Frater & Soror, Odori και Theory Bar & More, γίνεται στο άψε σβήσε talk of the town χάρη στους αξιόλογους μοντέρνους μεζέδες που βγαίνουν από τη κουζίνα του αλλά και στο σχεδόν καθημερινό one man show του πολύ ταλαντούχου σεφ, ο οποίος εκτός όλων των άλλων εκτελεί και χρέη...σερβιτόρου!

Monzù

Ένα από τα πιο ωραία αρχοντικά των βόρειων προαστίων άλλαξε πέρυσι πρόσωπο κι έγινε Monzù, επενδύοντας στην γοητεία της ιταλικής κουζίνας με τον Γιάννη Λιόκα να παρουσιάζει ένα πολλά υποσχόμενο μενού το οποίο κινείται μεταξύ κλασικότητας και μοντέρνου.

Pavillon

Αν και το απολαύσαμε ανοιχτό για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα λόγω του νέου lockdown τον περασμένο Νοέμβριο, το πρώτο fine dining εστιατόριο που ανοίγει ο Jean Charles Metayer μαζί με τον Άγγελο Κονταράτο στο Χαλάνδρι, έδειξε από τους πρώτους βηματισμούς του μια μεγάλη δυναμική.

Privilege Beach House

Ο Βασίλης Τσιλιχρήστος δημιουργεί στην Astir Beach μια καλοκαιρινή όαση για το θρυλικό του Privilege και ο ταλαντούχος σεφ Νίκος Θωμάς επιμελείται με επιτυχία το μενού, ραντίζοντας τη comfort ραχοκοκαλιά του με δημιουργικές νότες.

Thama Tinos

Ο πολυταξιδευμένος σεφ Δημήτρης Κατριβέσης ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο στη Τήνο, πλέκοντας στον γευστικό του ιστό στοιχεία από την γαστρονομική παράδοση του νησιού με τους δικούς του nikkei κώδικες και τις παραστάσεις που αποκόμισε τη τελευταία δεκαπενταετία από το μεγάλο του οδοιπορικό στο κόσμο της γεύσης.

+Τροφή

Ο δημιουργός και σεφ της βραβευμένης Μούργας στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Λουκάκης, ανεβάζει τις μπιστρονομικές στροφές στη πόλη, ανοίγοντας ένα καινούργιο ανατρεπτικό εστιατόριο που εκτός όλων των άλλων δίνει μια πολύ μεγάλη έμφαση και στα φυσικά κρασιά.

Zuma Mykonos

Στην πανέμορφη βεράντα του μυκονιάτικου Cavo Tagoo, ξεκαλοκαίριασε πέρυσι ένα από τα διασημότερα concept του πλανήτη, το new style ιαπωνικό εστιατόριο Zuma.