Βρετανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις απωθούν τις ρωσικές στο νότιο μέτωπο

Οι ουκρανικές τεθωρακισμένες δυνάμεις συνέχισαν να επιτίθενται στις ρωσικές, σε πολλούς άξονες στα νότια της χώρας από τη Δευτέρα, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας. Οι ουκρανικοί σχηματισμοί έχουν απωθήσει τις δυνάμεις της Μόσχας στο σημεία του μετώπου, εκμεταλλευόμενοι τις σχετικά περιορισμένες ρωσικές άμυνες, αναφέρει το υπουργείο στο ημερήσιο δελτίο του.

Τα ουκρανικά στρατεύματα έχουν επιτεθεί σε ρωσικές θέσεις σε όλο το μέτωπο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η Ρωσία διέκοψε τις προμήθειες φυσικού αερίου μέσω μεγάλου αγωγού προς τη Γερμανία επικαλούμενη την ανάγκη συντήρησης.

