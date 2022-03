Οι μετοχές κυβερνοασφάλειας και ο πιθανός ψηφιακός πόλεμος

Στο σημερινό πλαίσιο, μια κυβερνοεπίθεση- cyber attack -που στερεί τις επιχειρήσεις, το κράτος ή ακόμα και τις οικογένειες από την πρόσβαση στις συσκευές τους, τα δεδομένα ή το διαδίκτυο, μπορεί να είναι καταστροφικό, καθώς σε ένα χειρότερο σενάριο οι κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν παρεμπόδιση παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, δημόσιων συστημάτων και δικτύων.

Το θέμα της κυβερνοασφάλειας ήρθε ψηλά στην ατζέντα με την πανδημία της Covid-19 και κάτω από τον κίνδυνο οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες στην προστασία της ασφάλειας ιατρικών εγκαταστάσεων, σπιτιών, επιχειρήσεων και εργοστασίων, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να εργάζονται από το σπίτι και να έχουν πρόσβαση από απόσταση σε βιομηχανικά δίκτυα προκειμένου να παρακολουθούν και να διαμορφώνουν εξοπλισμό.

Αρκεί να σκεφτούμε ότι κατά τις εξάρσεις της πανδημίας στελέχη που παρακολουθούν εξ αποστάσεως λειτουργίες με δυνατότητα IoT, δημιουργούν κέντρα διοίκησης στο οικιακό περιβάλλον τους με ελάχιστη προστασία ασφαλείας.

Δεδομένου ότι οι χάκερς είναι εξαιρετικά δημιουργικοί στο να επινοούν νέους τρόπους εκμετάλλευσης χρηστών και τεχνολογίας για πρόσβαση σε κωδικούς. δίκτυα και δεδομένα, συχνά αξιοποιώντας δημοφιλή θέματα και τάσεις έναντι να προσελκύσουν τα υποψήφια θύματα τους, η ανάγκη για προστασία στον κυβερνοχώρο αυξήθηκε εκθετικά.

Μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, οι μετοχές των εταιρειών λογισμικού κυβερνοασφάλειας έρχονται εκ νέου στο επίκεντρο, καθώς η απομάκρυνση ορισμένων ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT, οι κυρώσεις στην Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, το μπλοκάρισμα των περουσιακών στοιχείων των Ρώσων ολιγαρχών και οι υπόλοιπες κυρώσεις της Δύσης προς τη Ρωσία πιθανότατα θα προκαλέσουν τη ρωσική απάντηση.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, δεν αποκλείεται να έχουν αυξηθεί κάθετα οι πιθανότητες κυβερνοεπιθέσεων με στόχο τις Η.Π.Α, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις κρατικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου μετά τον κλάδο Άμυνας δεν αποκλείεται ο τομέας της κυβερνοασφάλειας να αρχίσει να μας απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους επόμενους μήνες.

Αυτό καθιστά τις μετοχές IT και κυβερνοασφάλειας μεγάλης κεφαλαιοποίησης σε καλή θέση για να επωφεληθούν δυνητικά από την κρίση, αλλά και τις μικρότερες με ξεχωριστή και ανταγωνιστική τεχνολογία σε θέση να αρχίσουν να αποκτούν ορατότητα.

Οι δαπάνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 13% το 2021 πέριξ των 172 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ύστερα από ανάπτυξη 8% το 2020, ενώ οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο κλάδος θα αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 10% μέχρι το 2025.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε τα εξής:

- Πρόσφατα το Κογκρέσο ενέκρινε τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, τα οποία μεταξύ άλλων αναμένεται να περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση για έργα υποδομών κυβερνοασφάλειας.

-Σε πρόσφατη έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των CEO θεωρούν νούμερο ένα απειλή για τις επιχειρήσεις τους τον κίνδυνο κυβερνοαπειλής στο cloud.

- Οι εταιρείες που προσφέρουν ασφάλεια που βασίζεται στο cloud αναμένεται να ανεβάσουν ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς μόνο το 43% του τρέχοντος εταιρικού φόρτου εργασίας βρίσκεται σε περιβάλλοντα cloud. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 70% έως το 2025. Ως εκ τούτου πολλοί πιστεύουν ότι ο κλάδος εμφανίζει μια ευκαιρία ανάπτυξης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο στην ασφάλεια του cloud στον κυβερνοχώρο.

Μερικές από τις πιο δημοφιλείς εταιρείες που προσφέρουν λύσεις για την προστασία στον κυβερνοχώρο είναι η Zscaler, η Cisco, η Palo Alto Networks, η ΝortonLifeLock, η Check Point Software Technologies, η Fortinet, η Akamai Technologies, η Cloudflare , η Crowdstrike Holdings, η CyberArk Software, η Varonis Systems, η Tenable Holdings, η Sailpoint Technologies Holdings κ.α

Η Zscaler, η CyberArk Software, η Varonis Systems, η Sailpoint Technologies Holdings και η Fortinet έχουν αξιολογήσεις ανώτερης απόδοσης για τις μετοχές τους από τη διάμεσο των αναλυτών. Η Palo Alto Networks και η Tenable έχουν επίσης αρκετές θετικές αξιολογήσεις.

Αν δεν είναι εφικτή η διασπορά κινδύνου μέσω της κατάλληλης κατανομής και στάθμισης των μετοχών, υπάρχει πάντα η επιλογή των ETFs.

To CIBR είναι το πρώτο ETF του κλάδου, με απόδοση πέριξ του 77% την τελευταία διετία και οι πρώτες δέκα συμμετοχές με τη μεγαλύτερη στάθμιση είναι οι Zscaler Inc, Accenture PLC Class A, Okta Inc A, Cisco Systems Inc, Cloudflare Inc, Fortinet Inc, Varonis Systems Inc, CyberArk Software Ltd, Palo Alto Networks Inc. Οι δέκα πρώτες μετοχές αποτελούν το 51,08 % των συνολικών assets.

Το νεότερο HACK για το ίδιο διάστημα έχει απόδοση πέριξ του 45% ενώ οι 10 πρώτες συμμετοχές του με τη μεγαλύτερη στάθμιση αποτελούν το 25,99% των συνολικών συμμετοχών. Αυτές είναι οι Cisco Systems, KnowBe4 Inc Ordinary Shares - Class A, Cloudflare, Splunk, Fortinet, SailPoint Technologies Holdings, Palo Alto Networks, Darktrace, FireEye, Sumo Logic Ordinary Shares.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.