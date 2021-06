Οι Harlem Globetrotters θέλουν να παίξουν στο ΝΒΑ!

Πολύχρωμες φορεσιές και κινήσεις γεμάτη χάρη και σχεδόν... αλαζονεία. Φανατικοί θαυμαστές και πιστοί οπαδοί σε κάθε σημείο του πλανήτη. Ενα αξεπέραστο ρεκόρ νικών, με μόλις 345 ήττες σε 27.000 ματς σε 122 χώρες και ποσοστό 98,7%! Αλλά κι ένας «αμετανόητος» αντίπαλος, οι Ουάσινγκτον Τζένεραλς, οι οποίοι έχουν νικήσει μόλις τρεις φορές σε... 19.000 αναμετρήσεις με τους Harlem Globetrotters. Οι τελευταίοι, η περίφημη ομάδα αγώνων επίδειξης, πάντως, δεν αρκούνται σε αυτή τη φήμη τους και θέλουν να «νοικοκυρευτούν» στη χώρα τους, 95 χρόνια μετά την ίδρυσή τους.

Η διοίκηση των Harlem Globetrotters έστειλε μία ανοικτή επιστολή στον κομισάριο του ΝΒΑ, Ανταμ Σίλβερ, σύμφωνα με την οποία ζητούν να αναγνωριστούν ως ομάδα της Λίγκας και να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου! «Με βάση όσα έχουμε αποδείξει, μπορούμε να στελεχώσουμε μία ομάδα με ταλέντο και θα θέλαμε μία ευκαιρία να το δείξουμε», αναφέρει σε ένα σημείο το γράμμα της ομάδας. Προσθέτοντας πως «ως θρυλική και παγκοσμίου φήμης ομάδα μπάσκετ, ζητάμε από τους παράγοντες του ΝΒΑ να γίνουμε η επόμενη ομάδα της Λίγκας, όχι τώρα, αλλά... τώρα!».

Our official statement on yesterday's letter to the @NBA #DearNBA #SpreadGame pic.twitter.com/pbc2fOchDi