Observer: Δραματική πτώση της δημοτικότητας του Τζόνσον μετά τη συγκάλυψη βουλευτή του

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Opinium για την Observer, η δημοτικότητα του Βρετανού πρωθυπουργού καταγράφει μεγάλη πτώση με το 50% των ερωτηθέντων να εκφράζει την αποδοκιμασία του στο πρόσωπό του και μόλις το 30% να τον εγκρίνει, μετά την προσπάθεια συγκάλυψη βουλευτή του ο οποίος παραβίασε τη νομοθεσία για τα λόμπι.

Υπενθυμίζεται ότι ο παραιτηθέντας βουλευτής Όουεν Πάτερσον, όπως αναφέρει η επιτροπή του κοινοβουλίου, είχε χρησιμοποιήσει κατ’ επανάληψη τη θέση του για να κάνει λόμπι υπέρ δύο εταιρειών, που του κατέβαλαν συνολικά μεγάλα ποσά, σχεδόν τριπλάσια της ετήσιας βουλευτικής του αποζημίωσης, ενώ ο Τζόνσον επιδίωξε να μην ανασταλεί η βουλευτική ιδιότητά του για 30 ημέρες, ωστόσο υπό την πίεση της κατακραυγής δεν κατέστη δυνατόν.

Στη δημοσκόπηση το κόμμα των Συντηρητικών που ηγείται ο Τζόνσον εμφανίζεται να έχει απωλέσει μια μονάδα, στο 37% και να κλείνει η ψαλίδα με τους Εργατικούς, τον οποίο το ποσοστό καταγράφεται στο 36%. Παράλληλα η διαφορά των 11 μονάδων ως προς την καταλληλότητα πρωθυπουργού από τον Στάρμερ «συρρικνώθηκε» σε μόλις 2 μονάδες.

Ο Τζόνσον θεωρείται ως ο καλύτερος υποψήφιος πρωθυπουργός από το 28% των ψηφοφόρων, μειωμένος κατά 5 μονάδες, με τον ηγέτη των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, να συγκεντρώνει ποσοστό 26% (αύξηση 4 μονάδων).

🚨NEW🚨



The @Conservatives lead has fallen to 1 point in first poll conducted entirely after Owen Paterson’s resignation on Thursday



The latest numbers for the @OpiniumResearch / @ObserverUK poll:



Con 37% (-3)

Lab 36% (+1)

Lib Dem 9% (+1)

Green 6% (-1)https://t.co/JnZH0GQG1S pic.twitter.com/Y6US4mCehU