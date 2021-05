Ο Ζούμπιν Μέτα και ο Γιαν Γκαρμπάρεκ συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά

Περισσότερες από 80 παραγωγές, με προτεραιότητα στους Έλληνες δημιουργούς, θα περιλάβει φέτος το Φεστιβάλ Αθηνών- Επιδαύρου. Η καλλιτεχνική του διευθύντρια Κατερίνα Ευαγγελάτου ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως οι ελληνικές παραγωγές ξεπερνούν τις 50, ενώ οι παραγωγές από το εξωτερικό είναι περίπου 30. Επιπλέον, το Φεστιβάλ επεκτείνει τις διεθνείς του συμπαραγωγές στον χώρο των παραστατικών τεχνών, παρουσιάζοντας φέτος 10 νέα έργα σε συνεργασία με κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Πολωνία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο πολιτιστικής ανομβρίας, η ευθύνη μας είναι τεράστια, όπως και η όρεξή μας ‒ ο διάλογος πρέπει να ξανανοίξει» είπε η Κατερίνα Ευαγγελάτου κατά την παρουσίαση του προγράμματος.Σε κάποιους χώρους, επιμηκύνεται η περίοδος παραστάσεων, σε μερικούς μάλιστα όπως στην Πειραιώς, κατά πολύ.

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Δέκα πρεμιέρες παραγωγών θα παρουσιαστούν στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Οι παραστάσεις θα παίζονται και πάλι τρεις ημέρες την εβδομάδα –Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή–, από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Στα φετινά Επιδαύρια θα παρουσιαστεί μια διεθνής συμπαραγωγή σε παγκόσμια πρεμιέρα: ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Όστερμαϊερ επιστρέφει στην Ελλάδα με τον θίασο της Σάουμπυνε και ασχολείται για πρώτη φορά με το Αρχαίο Δράμα. Όχημά του ο Οιδίποδας Τύραννος, που αποτελεί την αφετηρία ενός νέου έργου της συγγραφέως Maja Zade, η οποία μεταφέρει τον μύθο στο σήμερα – με τίτλο ödipus/οιδίποδας.

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει επίσης το σχεδόν άγνωστο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή Ιχνευταί, σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού. Η Αργυρώ Χιώτη κάνει την πρώτη της σκηνοθεσία στην Επίδαυρο με τους σπαρταριστούς Βατράχους του Αριστοφάνη, σε νέα μετάφραση του ποιητή Νίκου Παναγιωτόπουλου. Το π πρόγραμμα περιλαμβάνει, ακόμα, τις Βάκχες, σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, τις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου με σκηνοθεσίες του Γιάννη Μόσχου και του Κωνσταντίνου Ρήγου, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας με σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, καθώς και συνεργασίες με σκηνοθέτες όλων των γενεών, όπως ο Γιάννης Κακλέας, ο Άρης Μπινιάρης και ο Γιώργος Νανούρης – που επίσης κατεβαίνει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.

Μικρή Επίδαυρος

«Στη βάση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού για τη Μικρή Επίδαυρο βρίσκεται μια πρωτοβουλία για την οποία αισθάνομαι μεγάλο ενθουσιασμό» είπε η κα Ευαγγελάτου. «Πρόκειται για την ανάθεση συγγραφής νέων έργων, εμπνευσμένων από το αρχαίο δράμα, σε Νεοέλληνες συγγραφείς, ειδικά για το ανέβασμά τους στη Μικρή Επίδαυρο.»

Τέσσερις συγγραφείς εντελώς διαφορετικού ύφους, δύο άντρες και δύο γυναίκες, γράφουν από ένα σύγχρονο έργο που συνομιλεί με μια αρχαία τραγωδία: Ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, με αφετηρία τις Τραχίνιες του Σοφοκλή,·γράφει το έργο του Τα σπίτι με τα φίδια, που σκηνοθετεί η Ελένη Σκότη· ο Γιάννης Μαυριτσάκης, με αφετηρία τις Βάκχες του Ευριπίδη γράφει την Κρεουργία, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Σκεύας· η Αμάντα Μιχαλοπούλου, με αφετηρία τον Ιππόλυτο, το έργο Η Φαίδρα καίγεται, που σκηνοθετεί ο Γιάννης Καλαβριανός, και η Αλεξάνδρα Κ*, με αφετηρία τη Μήδεια του Ευριπίδη, το γάλα, αίμα, που σκηνοθετεί ο Γιάννος Περλέγκας.

Οι αναθέσεις επεκτείνονται στο Χορό, με το νέο έργο του Ευριπίδη Λασκαρίδη αλλά και στα Εικαστικά, αφού ειδικά για τη Μικρή Επίδαυρο η Αιμιλία Παπαφιλίππου εμπνέεται και δημιουργεί ένα νέο έργο, συνεχίζοντας την έρευνά μας στην αναπάντεχη κατοίκηση των αρχαίων μνημείων, που ξεκίνησε πέρσι.

Δεν ξέχασαν όμως και τη Μουσική. Δύο μοναδικές βραδιές μας περιμένουν στο μικρό θεατράκι. Δύο αναπάντεχα παντρέματα. Ο Πέτρος Κλαμπάνης συναντά τον Πετρολούκα Χαλκιά, σε μια ειδική συναυλία όπου η τζαζ συναντά την παραδοσιακή ελληνική μουσική, ενώ ο Γαλλο-Ιρανός πολυοργανίστας Keyvan Chemirani και το συγκρότημά του συναντούν τη λύρα του δεξιοτέχνη Σωκράτη Σινοπουλου.

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Το Ηρώδειο διευρύνει φέτος το μουσικό του φάσμα, με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες από την ελληνική και την παγκόσμια σκηνή.

Σταθερές παραμένουν οι συνεργασίες μας με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία θα εμφανιστεί υπό την μπαγκέτα του καινούργιου της καλλιτεχνικού διευθυντή, Λουκά Καρυτινού, και με τον Ντανιίλ Τρίφονοφ στο πιάνο. Επίσης, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα εμφανιστεί με τον νέο της διευθυντή Γιώργο Πέτρου.

Επιπλέον, νέοι άξονες πλουτίζουν τον σχεδιασμό μας και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα χωρίς περιορισμούς. Το ελληνικό ρεπερτόριο, έχει πολλά: ένα αφιέρωμα στη θρυλική Λιλιπούπολη, την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε μια σημαντική σύμπραξη με την Καμεράτα, σε έργα Παπαδημητρίου – Ξυδάκη, συνάντηση του Παύλου Παυλίδη με τον The Boy και συνάντηση της Λένας Πλάτωνος με τη Nalyssa Green, συναυλία του δυναμικού, νεανικού El Sistema Greece με τον μουσικό παραγωγό Blend Mishkin, τον μαέστρο Βύρωνα Φιδετζή με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, αλλά και πολλές εκπλήξεις.

Στον τομέα της κλασικής μουσικής υπάρχουν κορυφαία ονόματα, όπως του διάσημο μαέστρο Ζούμπιν Μέτα, με την Ορχήστρα Maggio Musicale της Φλωρεντίας και του πασίγνωστο βιολιστή Πίνχας Ζούκερμαν σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική του Γιοχάννες Μπραμς – αυτή η συναυλία θα είναι και η πρώτη συνεργασία μεταξύ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Επίσης, θα φιλοξενηθεί η Χορωδία Μοντεβέρντι, συνοδευόμενη από τους English Baroque Soloists, υπό τη διεύθυνση του μοναδικού σερ Τζον Έλιοτ Γκάρντινερ – το σύνολο θα μας παρουσιάσει Τα κατά Ιωάννην Πάθη του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ.

Στον ΚΥΚΛΟ ΤΖΑΖ θα απολαύσουμε τον Γιαν Γκαρμπάρεκ, μια από τις δημοφιλείς προσωπικότητες της τζαζ, αλλά και τον κορυφαίο δεξιοτέχνη στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ, που συνδυάζει την κλασική αραβική μουσική με τη τζαζ.

Στο χώρο της ποπ και ροκ, το Φεστιβάλ υποδέχεται έναν πολύ ενδιαφέρον όνομα: τον Γάλλο τραγουδιστή και βίντεο σκηνοθέτη Woodkid. Επίσης, θα έρθουν δύο μεγάλες προσωπικότητες από τον πολύ δημιουργικό και σύγχρονο μουσικό χώρο που αποκαλούμε νεοκλασικό: από τα μεγάλα ονόματα αυτού του χώρου είναι ο Ισλανδός Olafur Arnalds και ο Άγγλος παραγωγός ελεκτρόνικα και τέκνο μουσικής Max Cooper.

Εκπληξη θα αποτελέσει μια πολύ σπάνια ζωντανή εμφάνιση του Μπράιαν Ίνο, σε μια μουσική συνομιλία με τον αδελφό του, Ρότζερ Ίνο.

Στην Πειραιώς 260

«Έχουμε σχεδιάσει ορισμένες εναλλακτικές λύσεις, που περιλαμβάνουν τη χρήση των υπαίθριων χώρων μας» σημείωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια. «Αποφασίσαμε, επίσης, να επεκτείνουμε το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 μέχρι τον Οκτώβριο, για να χωρέσουν όλες οι εν εξελίξει παραγωγές μας – έτσι, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα δούμε κυρίως ελληνικές δημιουργίες, ενώ το φθινόπωρο κυρίως τις διεθνείς. Άλλωστε, η Πειραιώς 260 φιλοξενεί περισσότερες από τις μισές παραγωγές μας.»

Στον τομέα του Θεάτρου, ο Πρόδρομος Τσινικόρης παρουσιάζει το Somewhere beyond the cherry trees, εμπνεόμενος από τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, ενώ ο Κωνσταντίνος Χατζής συνεχίζει την έρευνά του στο Αρχαίο Δράμα με το έργο Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη. Με το Αρχαίο Δράμα, και συγκεκριμένα με τον Αίαντα του Σοφοκλή, καταπιάνεται και ο Σίμος Κακάλας στον Κήπο της Πειραιώς 260, ενώ ο συνθέτης Λευτέρης Βενιάδης γράφει μια Όπερα ποδοσφαίρου, με σκηνοθεσία της Σοφίας Σιμιτζή. Η Σοφία Μαραθάκη σκηνοθετεί Το δάσος, μια παράσταση με οικολογική στόχευση, η νεαρή Κατερίνα Γιαννοπούλου προτείνει τη Χρονιά με τα 13 φεγγάρια, από την ομώνυμη ταινία του Φασμπίντερ, και ο Έκτορας Λυγίζος ερευνά μια αρχετυπική ιστορία γυναικείας εξέγερσης στο Σχολείο γυναικών του Μολιέρου. Τέλος, τέσσερις νέες παραγωγές εντάσσονται στο πλαίσιο του Κύκλου 1821 εστιάζοντας σε συγκρούσεις ενεργές από την εποχή της Επανάστασης έως σήμερα.

Στη Μουσική, ο νεαρός δεξιοτέχνης του τζαζ πιάνου Γιάννης Παπαδόπουλος παρουσιάζει το νέο του έργο Fourth Stream Music, για τζαζ πιάνο τρίο και κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων, ενώ οι ομάδες SUM και Latinitas Nostra θα μας προσφέρουν ένα μοναδικό πάντρεμα μπαρόκ μουσικής, αργαλειών ζακάρ και ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε μια απρόσμενη συναυλία-περφόρμανς.

Στα Εικαστικά της Πειραιώς 260 το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει την εγκατάσταση The Feel.Backstage του Τάσου Βρεττού, που αποτυπώνει την εμπειρία του underground clubbing στην Αθήνα από το 2005 και εξής, ερευνώντας το αθέατο κομμάτι της BDSM σκηνής και του ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμού.

Εκτός των τειχών

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει και ορισμένες πολύ ειδικές μουσικές και θεατρικές παραγωγές εκτός των τειχών του: τη συναυλία του Δημήτρη Τηλιακού και των Ex Silentio, την παράσταση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου για παιδιά, το μουσικό παραμύθι Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω των Αναστάσιου Μισυρλή, Φώτη Σιώτα και Ελένης Φωτάκη, αλλά και ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλλου με τη Χριστίνα Μαξούρη.

Ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός διαθέτει και φέτος ορισμένους άξονες. Είναι οι Εμφυλες ταυτότητες, ο κύκλος Contemporary Ancients, οι Απροσδόκητες Συνομιλίες, ο Κύκλος 1821κ.α.