Telegraph: Ο Τζόνσον εξετάζει να μοιραστεί δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca με την ΕΕ

Να μοιραστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλια της AstraZeneca που παρασκευάζονται στην Ολλανδία εξετάζει ο Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με την Telegraph, μια κίνηση που εφόσον πραγματοποιηθεί ερμηνεύεται ως χείρα φιλίας από τον Βρετανό πρωθυπουργό προς την ΕΕ, την ώρα που το μπλοκ είναι έτοιμο να θέσει σε εφαρμογή τον μηχανισμό ελέγχου των εξαγωγών.

Σύμφωνα και με τη δημοσιογράφο του BBC Laura Kuenssberg, o Μπόρις Τζόνσον συζήτησε για τα εμβόλια με την Ανγκελα Μέρκελ και τον Εμανουέλ Μακρόν την Κυριακή, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων σχετικά με την παροχή δόσεων.

Σε tweet της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο πρωθυπουργός μίλησε χθες στην Άνγκελα Μέρκελ και τον Εμανουέλ Μακρόν για το θέμα εμβολίων - Το Νο 10 (σ.σ. η πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ Στριτ) κρατάει χαμηλούς τόνους μετά τις δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν το Σαββατοκύριακο».

2. ....PM cont - " I expect we will feel those effects in due course. That's why we're getting on with our vaccination programme as fast as we can."