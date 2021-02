Ο Τσιτσιπάς παραγωγός και πρωταγωνιστής δικής σου σειράς!

Οι αθλητές παραπονούνται συχνά όταν οπαδοί και ΜΜΕ επιχειρούν να κοιτάξουν μέσα από την «κλειδαρότρυπα» της ζωής τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως, έκαναν τους ίδιους τους ανθρώπους των σπορ να μοιράζονται μόνοι τους πτυχές της αθλητικής τους πορείας και στιγμές της καθημερινότητάς τους. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τα περίφημα «Vlog» (σ.σ.: βίντεο μικρής διάρκειας) του, έχει συνηθίσει τους θαυμαστές (και τους επικριτές) του σε αποκαλύψεις.

Μονάχα που ο 23χρονος τενίστας, πάντοτε αυθόρμητος, αποφάσισε να πάει την «τηλεθέαση» της εξωστρέφειας του σε ένα πιο επαγγελματικό και προχωρημένο επίπεδο. Ανακοίνωσε στον λογαριασμό του, στην ιστοσελίδα Twitter, ότι θα είναι και ο πρωταγωνιστής και ο παραγωγός της δικής του σειράς στο κανάλι «Tennis Channel»! Το πρόγραμμα θα έχει τίτλο «Dear Fans» (=«αγαπητοί φίλαθλοι») και το εν λόγω δίκτυο το έχει τοποθετήσει στην κατηγορία «Vlogumentary».

«Αγαπητοί φίλοι, είμαι ενθουσιασμένος που θα μοιραστώ τη ζωή μου και τα πάθη μου μαζί σας, εντός και εκτός γηπέδου. Επομένως “πακετάρετε” τα πράγματά σας και ακολουθήστε με στη νέα πρωτότυπη σειρά #DearFans, που μεταδίδεται μέσω streaming στο TennisChannel.com», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με το τρέιλερ της σειράς.

Dear fans,⁰⁰I’m excited to share my life and passions with you on and off the court. So pack your bags and follow me in my new original series #DearFans streaming now on https://t.co/Gn4ctXxz1V ✈️🎾📷⁰@tennischanneli⁰@tennischannel pic.twitter.com/iO5ZORZ1XY