Ο Τραμπ δεσμεύεται για ομαλή μετάβαση εξουσίας στον Μπάιντεν

Για ομαλή μετάβαση της εξουσίας στο Τζο Μπάιντεν δεσμεύεται ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίσημη επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις Αμερικανικές Εκλογές 2020 από το Κογκρέσο. Ειδικότερα, ο Ντόναλτ Τραμπ δήλωσε ότι η απόφαση «αντιπροσωπεύει το τέλος της μεγαλύτερης πρώτης θητείας στην προεδρική ιστορία».

«Αν και διαφωνώ απόλυτα με το αποτέλεσμα των εκλογών και τα γεγονότα με επιβεβαιώνουν, ωστόσο, θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στις 20 Ιανουαρίου», δήλωσε ο Τραμπ σε δήλωση.

«Πάντα έλεγα ότι θα συνεχίζαμε τον αγώνα μας για να διασφαλίσουμε ότι θα μετρηθούν μόνο οι νόμιμες ψήφοι. Ενώ αυτό αντιπροσωπεύει το τέλος της μεγαλύτερης πρώτης θητείας στην προεδρική ιστορία, είναι μόνο η αρχή του αγώνα μας για να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», δήλωσε ο Τραμπ ενώ επαναλαμβάνοντας τους ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τις εκλογές που υποκίνησαν έναν όχλο να εισβάλει στο Καπιτώλιο.

