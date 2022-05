Ο συντονισμός Ελλάδας - Κύπρου στην επικοινωνία Δένδια με τον ΥΠΕΞ της Κύπρου

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Κύπριο ομόλογό του Ιωάννη Κασουλίδη είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Συζητήσαμε για τον συντονισμό Ελλάδας-Κύπρου σε ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος κατάληψης δύο ελληνικών πλοίων στον Κόλπο» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

