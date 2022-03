Ουκρανία : Ο ρωσικός στρατός υποχωρεί σε πολλά μέτωπα, λέει ο Δήμαρχος του Κιέβου

Χωρίς σταματημό συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί σε πολλές ουκρανικές πόλεις από τις ρωσικές δυνάμεις, με την Μαριούπολη να αντιμετωπίζει την απόλυτη καταστροφή, ενώ την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι αναφορές πως δεν εξελίσσεται στο ρυθμό που έχει σχεδιαστεί η εισβολή. Παρά τον αποκλεισμό του Κιέβου στα βορειοδυτικά και ανατολικά της ουκρανικής πρωτεύουσας οι ρωσικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν τις τελευταίες ημέρες σε πολλά από αυτά τα μέτωπα, υποστήριξε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίσκο.

«Ο στόχος του επιτιθέμενου είναι η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, η καρδιά της χώρας μας», είπε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σε ένα ιστορικό πάρκο στο κέντρο της πόλης με θέα στον ποταμό Δνείπερο.

«Υπάρχουν πάντα πολλές επιθέσεις από τα βόρεια και τα ανατολικά της πόλης μας», είπε ο Κλίτσκο, στους πρόποδες ενός διάσημου αγάλματος του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Δίπλα στον δήμαρχο, που μιλούσε εναλλάξ αγγλικά και ουκρανικά, στεκόταν ο αδελφός του Βλαντιμίρ, επίσης παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας.

«Κοντά στο Μπροβάρυ (ανατολικά προάστια του Κιέβου), από τα βόρεια πίσω από το Λιούτιι διεξάγεται μια μεγάλη μάχη και σύμφωνα με πληροφορίες από επίσημες πηγές, ο μικρός οικισμός Μαραρίβ (δυτικά) και σχεδόν όλο το Ιρπίν (βορειοδυτικά) βρίσκονται ήδη υπό από το έλεγχο των Ουκρανών στρατιωτών», είπε. Ερωτηθείς για μια συνεχιζόμενη ουκρανική αντεπίθεση, διαβεβαίωσε ότι δεν είχε ακριβείς πληροφορίες για αυτό το θέμα.

Οι περιοχές Ιρπίν και Λιούτιι ήταν και σήμερα δύο σκηνές έντονων ανταλλαγών πυρών πυροβολικού, με ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα πίσω από το μέτωπο Ιρπίν , σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. «Το μήνυμά μας προς τους Ρώσους: φύγετε από τη χώρα μας, πηγαίντε σπίτια σας. Δεν ξέρουμε πόσος καιρός θα χρειαστεί (...), μπορεί να χρειαστεί πολύς», προειδοποίησε ο δήμαρχος του Κιέβου.

«Καλύτερα να πεθάνουμε παρά να γονατίζουμε μπροστά στις ρωσικές δυνάμεις. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε κτίριο, κάθε δρόμο, κάθε γωνιά της πόλης μας. Ολόκληρη η πόλη έχει πλέον θέσεις μάχης», κατέληξε ο Κλίτσκο.

Στο μεταξύ, νωρίτερα μεταδόθηκε ότι οι Ουκρανοί προχώρησαν σε ανακατάληψη εδαφών δυτικά του Κιέβου και ότι Ουκρανικές σημαίες κυματίζουν και πάλι στην πόλη του Μακάριβ, δυτικά του Κιέβου, σύμφωνα με τις αρχές της Ουκρανίας. Παράλληλα, εθελοντές και ουκρανικά στρατεύματα κοντά στην πόλη Βόζνεσενσκ, νότια της χώρας, κατέστρεψαν ένα ρωσικό οπλισμένο κομβόι, απωθώντας τις ρωσικές δυνάμεις.

Στο μεταξύ στη Χερσώνα, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, που ήταν η πρώτη πόλη που έπεσε στα χέρια των Ρώσων, οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να ανακαταλάβουν την περιοχή.

Όπως αναφέρει το BBC, οι Ρώσοι συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τη Μαριούπολη, παρότι το λιμάνι της πόλης έχει υποστεί μικρή ζημιά, ενώ συνεχίζονται οι μάχες, από το Χάρκοβο στα βορειοανατολικά ως τη Μαριούπολη στα νοτιοανατολικά.

Τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό σε συνοικία του Κιέβου

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα το πρωί όταν οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν συνοικία του Κιέβου, ενώ πολλές κατοικίες στο σημείο υπέστησαν ζημιές, έγινε γνωστό από συγκλίνουσες πηγές.

Πυρά του πυροβολικού έπεσαν νωρίς σήμερα το πρωί στη συνοικία Νίβκι, που βρίσκεται στο τμήμα του Κιέβου το οποίο απέχει περίπου πέντε χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου.

Ένα σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς, πολλές πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από τα θραύσματα, ενώ έσπασαν τα τζάμια σπιτιών και βιτρίνες καταστημάτων. Από τον βομβαρδισμό τραυματίστηκαν ελαφρά τέσσερις άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

«Ο εχθρός βομβάρδισε εκ νέου (...) Η συνοικία Σεβτσενκίβσκι έγινε στόχος πληγμάτων το πρωί. Οι διασώστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο προσπαθώντας να κατασβέσουν τις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε σπίτια και ψηλές πολυκατοικίες», επεσήμαναν.

«Μόλις είχα επιστρέψει μέσα, αφού είχα βγει για να καπνίσω όταν ξαφνικά 'μπουμ', κατέρρευσε η οροφή», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Οχριμένκο που διαμένει σε ένα από τα σπίτια που επλήγησαν.

«Έχασα για λίγο τις αισθήσεις μου, προτού σηκωθώ. Ήμασταν τρεις, με την αδελφή μου και τον σύζυγό της, στο σπίτι που μοιραζόμαστε δύο οικογένειες (...) κανείς δεν σκοτώθηκε», πρόσθεσε ο συνταξιούχος.

«Μόλις που πρόλαβα να πάρω κάποια έγγραφα και να βγω, προτού το σπίτι πάρει φωτιά», δήλωσε η αδελφή του.

Τα στρατεύματα προχωρούν από το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας, τα ρωσικά στρατεύματα κινούνται από το βορρά και το νότο για να «περικλείσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στα ανατολικά της χώρας». Τα στρατεύματα προχωρούν από το Χάρκοβο και τη Μαριούπολη. Παράλληλα, οι μάχες στο βορρά - με στόχο την κατάληψη της πρωτεύουσας Κιέβου - παραμένουν «σε μεγάλο βαθμό στάσιμες», αναφέρει το υπουργείο.

