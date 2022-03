Ο ρόλος των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 4ήμερο Φόρουμ Απριλίου.

Η αυξανόμενη σημασία των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων (Sovereign Wealth Funds) στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και στην άμβλυνση των επιπτώσεων του πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο του 7oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών με τίτλο “New Realities”, που θα πραγματοποιηθεί στους Δελφούς, από Τετάρτη 6 έως και το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.



Επικεφαλής μεγάλων Επενδυτικών Ταμείων και Οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρευρεθούν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και θα συζητήσουν για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της συγκυρίας, αλλά και τις επενδυτικές προοπτικές που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας για ξένους επενδυτές.



Από τις διακεκριμένες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό όπως η Odile Renaud-Basso πρόεδρος της European Bank for Reconstruction and Development, ο Christian Kettel Thomsen αντιπρόεδρος European Investment Bank ο Αλέξης Πατέλης Επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο Ηλίας Κορώσης Partner, Head of Growth Investing and Strategy at Hermes GPE, η Eva Ados, Partner, COO & Chief Investment Strategist στην ERShares, ο Σταύρος Σιώκος Managing Partner στην Astarte, ο Αθανάσιος Βαμβακίδης Managing Director & Global Head στην Bank of America, o Άγγελος Αναστασίου Man. Director στη Goldman Sachs, o Rolf Nagel Managing Partner της Munich Venture Partners, ο Όμηρος Δ. Σαρίκας Managing Partner στην Brookstreet Equity Partners LLP, ο Δημήτριος Μπατζής Επικεφαλής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Schroder Investment Management, ο Πασχάλης Μπουχώρης Διευθύνων Σύμβουλος στην BlackRock ΗΑΕ, η Αθηνά Χατζηπέτρου Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.



Ιδιαίτερη σημασίας θα είναι το πάνελ τη δεύτερη μέρα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών την Πέμπτη 7 Απριλίου στις 14:45 στο οποίο θα συμμετέχουν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου κ. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, ο Duncan Bonfield CEO του Διεθνούς Οργανισμού International Forum of Sovereign Wealth Funds, ο Lawrence Yanovitch, One Planet Sovereign Wealth Funds Network Coordinator, η Tina Adatia Executive Vice President and Product Strategist της PIMCΟ και ο Xavier Tessier Strategy Director της BPIFrance.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr/register

