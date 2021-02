Ο Ρικάρντο νιώθει κιόλας σαν στο «σπίτι» του στη McLaren

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο και ο Λάντο Νόρις χάρισαν ένα σόου στην παρουσίαση της MCL35M, του νέου μονοθέσιου της McLaren, αλλά και έπειτα στην πίστα. Δύο μέρες γεμάτες αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά και... σιγουριάς πως μπορούν να τα πάνε καλά. Αν οι δύο οδηγοί μεταφέρουν στους αγώνες το ίδιο σκέρτσο και την ίδια χαρά, τότε σίγουρα η αγγλική ομάδα θα είναι από αυτές που θα πρωταγωνιστήσουν στη Formula 1.

Στο εργοστάσιο του Γουόκινγκ θεωρούν πως το πρώτο βήμα έγινε: ο κινητήρας της Mercedes ταίριαξε απόλυτα αν και έπρεπε να αλλάξει λίγο ο σχεδιασμός του αυτοκινήτου που σε κάποια σημεία μοιάζει με το περσινό της Παγκόσμιας Πρωταθλητρίας. «Θέλαμε τη μονάδα ισχύος της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Mercedes. Είμαστε σίγουροι πως αυτός είναι ο κατάλληλος δρόμος για να φτάσουμε στο μέλλον που θέλουμε», τόνισε ο διευθυντής της ομάδας, Αντρέας Ζάιντλ.

Ο Ρικάρντο που ανοίγει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά το πέρασμά του από την Red Bull και την Renault νιώθει καλά με το βήμα που έκανε. «Το να παλέψουμε τώρα για την κατάκτηση του τίτλου δεν είναι ρεαλιστικό. Ο στόχος που πρέπει να έχουμε είναι να πλησιάσουμε την Red Bull και τη Mercedes», είπε ο Αυστραλός που το 2018 είχε αρνηθεί την πρόταση των Αγγλων για τη Renault και τα 20 εκατομμύρια ευρώ που του έδινε. «Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ελειπαν οι υποδομές που υπάρχουν τώρα, ο Ζάιντλ κι ο Τζέιμς Κι (σ.σ. υπεύθυνος για τον σχεδιασμό). Επενδύουν πολλά και έχω υπογράψει μαζί τους για τρία χρόνια», πρόσθεσε. Ο Ρικάρντο θα παίρνει περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αυτές οι αλλαγές τον κάνουν και νιώθει σαν στο σπίτι του. Εδώ και καιρό έχει εγκατασταθεί στην Αγγλία και εργάζεται σκληρά ώστε η McLaren που ήταν η πρώτη που παρουσίασε το μονοθέσιο της και μπήκε στην πίστα να φτάσει στα επίσημα δοκιμαστικά στα μέσα του Μαρτίου και στον πρώτο αγώνα στις 28 του ίδιου μήνα στο Μπαχρέιν έχοντας ένα μικρό προβάδισμα από τους ανταγωνιστές της για την 3η θέση της κατάταξης των κατασκευαστών.

