Υπηρεσία πληροφοριών ΗΠΑ: Ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία και τα σχέδια του Πούτιν για την Υπερδνειστερία

Στην εκτίμηση ότι ο Βλ. Πούτιν προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία, προχώρησε η επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ, Άβριλ Χέινς μιλώντας χθες στο αμερικανικό Κογκρέσο. Η Χέινς επισήμανε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να χτίσει μια χερσαία γέφυρα προς την Υπερδνειστερία στη Μολδαβία και πρόσθεσε ότι δεν μοιάζει πιθανό να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, εκτός εάν η Ρωσία αντιμετωπίσει μια «υπαρξιακή απειλή».

«Εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για έναν παρατεταμένο πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς», είπε η Χέινς στους νομοθέτες.

