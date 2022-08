O Ουκρανός πρέσβης στο Βατικανό ασκεί κριτική στον Πάπα για τις αναφορές του στην Ντούγκινα

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στο Βατικανό άσκησε σήμερα κριτική στον Πάπα Φραγκίσκο επειδή αναφερόμενος στην Ντάρια Ντούγκινα, κόρη του γνωστού Ρώσου υπερεθνικιστή Αλεξάντρ Ντούγκιν, η οποία σκοτώθηκε από βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητο της κοντά στην Μόσχα, την χαρακτήρισε ως ένα αθώο θύμα του πολέμου.

Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο οι πρεσβευτές στο Βατικανό να ασκούν δημόσια κριτική στον Πάπα.

«Οι αθώοι πληρώνουν για τον πόλεμο», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Πάπας, κατά την διάρκεια της σημερινής, καθιερωμένης ακρόασης των πιστών που πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, σε μια φράση όπου ανέφερε ότι «αυτό το καημένο κορίτσι τινάχθηκε στον αέρα από μια βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το κάθισμα ενός αυτοκινήτου στην Μόσχα».

Ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Αγία Έδρα, Αντρέι Γιούρας, έγραψε σε ένα τουίτ ότι τα λόγια του Πάπα ήταν «απογοητευτικά». «Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται ένας από τους ιδεολόγους του (ρωσικού) ιμπεριαλισμού αθώο θύμα; Σκοτώθηκε από τους Ρώσους».

Ο Φραγκίσκος αποκάλεσε τον πόλεμο «τρέλα». Είπε ότι έχουν σκοτωθεί παιδιά της Ουκρανίας και της Ρωσίας και «το να είσαι ορφανός δεν γνωρίζει καμία εθνικότητα». Στο τουίτ του, ο Γιούρας έγραψε: «δεν μπορούμε να μιλάμε με τις ίδιες κατηγορίες για τον επιτιθέμενο και το θύμα, τον βιαστή και τον βιασθέντα».

