Ο νέος μέτοχος των Γιούτα Τζαζ, Ντουέιν Ουέιντ, προτιμά να ζει... «μήνα με το μήνα»

Ο αυτοσχεδιασμός στο παρκέ, μαζί με το ταλέντο και τις επιτυχίες, του χάρισε εκατοντάδες εκατομμύρια. Η μεθοδικότητα εκτός των τεσσάρων γραμμών, ωστόσο, επέτρεψε στον Ντουέιν Ουέιντ να διατηρήσει την περιουσία του, να την... «αυγατίζει» και να μπορεί να συνεχίζει τις επενδύσεις και στο μπάσκετ. Ο παλαίμαχος σταρ του ΝΒΑ αποχώρησε με τρία δαχτυλίδια πρωταθλητή με τους Μαϊάμι Χιτ, όμως η νέα πρόκλησή του βρίσκεται στη Γιούτα.

Ο Αμερικανός, αν και ανέπτυξε μία σχέση ζωής με την ομάδα της Φλόριντα, κατακτώντας τους τίτλους του 2006, του 2012 και του 2013 και επιστρέφοντας στη Φλόριντα μετά το πέρασμα από Σικάγο και Κλίβελαντ, κάνει σε άλλη πόλη την πρώτη επιχειρηματική απόπειρά του στο μπάσκετ. Ο 39χρονος Ουέιντ αγόρασε ένα ποσοστό μετοχών των Γιούτα Τζαζ και θα ενταχθεί στη διοίκηση του νέου ιδιοκτήτη, Ράιαν Σμιθ, δίχως για την ώρα να έχουν δημοσιοποιηθεί το ύψος της επένδυσης ή το ποσοστό που απέκτησε.

"This goes way beyond the dream I had to just play basketball in the NBA," Wade tells ESPN. "...If this partnership is going to be anything like my relationship is with Ryan (Smith), there are going to be a lot of things that I'll want to be involved in." https://t.co/h1SnNJM2wz