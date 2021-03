Ο Μπάιντεν υπέγραψε το πακέτο τόνωσης της οικονομίας ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν υπέγραψε εσπευσμένα το νομοσχέδιο για το πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης των 1,9 τρισ. δολ. για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, το οποίο εγκρίθηκε οριστικά χθες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το πακέτο ανάκαμψης Μπάιντεν το οποίο σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ μπορεί να προσθέσει περισσότερο από 3 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας για το 2021, δεν αφορά μόνο άμεσες ανάγκες σε ρευστότητα, όπως είναι η ενίσχυση του ταμείου ανεργίας και εφάπαξ βοήθεια σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους αλλά αποτελείται από ένα ιδιαίτερο πλέγμα νομοθετικών αλλαγών.

This afternoon, I’m signing the American Rescue Plan – a historic bill that will turn the page on this pandemic and jumpstart our economy. Tune in. https://t.co/hJiZRDFyAC