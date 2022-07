Ο Κυρ. Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Γκουτέρες στην Αθήνα

Τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υποδέχθηκε στην Αθήνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Παρασκευής.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφία των δύο ανδρών, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι συζήτησαν ανεπίσημα «για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

«Ήταν χαρά μου να καλωσορίσω απόψε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα. Μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε ανεπίσημα για τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε», έγραψε στην ανάρτησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Ιt was my pleasure to welcome tonight the UN Secretary General @antonioguterres who is visiting Greece. A good opportunity to talk informally about the big international challenges we are facing. pic.twitter.com/3gWcAjtJbe