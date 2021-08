Ο κ. Τσίπρας παραμένει... νέος

Eurokinissi

Καλό είναι να διατηρείται κάποιος νέος, αλλά επειδή η νεότητα εμπεριέχει την ανωριμότητα, θα πρέπει στο πέρασμα του χρόνου να μπολιάζεται με την ωριμότητα που απαιτεί η ηλικία του, το αξίωμά του και η εποχή του.

Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι παρέμεινε στην πρώτη νεότητά του, παρότι έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες. Τότε που κυριαρχούσε στους κύκλους του το πολιτικό αξίωμα ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι… η δικτατορία της αστικής τάξης.

Γιατί τι άλλο είναι η πρόσφατη συνέντευξή του στην «ΕφΣυν», όπου μεταξύ άλλων ισχυρίζεται το πρωτοφανές για μέλος του Κοινοβουλίου: «Δεν θέλουμε να βολευτούμε στην εξουσία. Θέλουμε να ξεβολέψουμε όσους στρογγυλοκάθισαν εκεί χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα»!

«Κανένα δικαίωμα»; Αν δεν μας απατά η μνήμη μας τον Ιούλιο του 2019 διεξήχθησαν εθνικές εκλογές. Ο λαός ανέδειξε αυτοδύναμη κυβέρνηση και ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Πόθεν αρύεται ο ισχυρισμός ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε όσους «στρογγυλοκάθισαν» στην εξουσία;

Τόσο πολύ σέβεται τη λαϊκή εντολή που τον ανέδειξε ως πρωθυπουργό; Τόσο πολύ παραγνωρίζει τις διαδικασίες της δημοκρατίας που είναι πολιτισμική και αιματηρή κατάκτηση αιώνων;

Ειλικρινά δεν θεωρούμε ότι ένας πρώην πρωθυπουργός που εξελέγη δι’ εκλογών, δεν πιστεύει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αν κάτι μπορεί κανείς να του προσάψει, είναι μάλλον έλλειψη θεωρητικής εμβάθυνσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Μεγάλωσε με επιδερμικά συνθήματα, αρκέστηκε σε αυτά, με αυτά έγινε πρωθυπουργός, και με αυτά πορεύεται ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, η σχετική αποστροφή του, ανέσυρε στα social media αναμνήσεις μιας άλλης δήλωσης, που έγινε επί των ημερών του. Του - εκπροσώπου της «κεντροδεξιάς», κατά τον ίδιο - Πάνου Καμμένου. Ο Πάνος είχε δηλώσει ενώπιον του ίδιου του Τσίπρα τον Ιούλιο του 2015, τότε στις ημέρες της «ηρωϊκής» διαπραγμάτευσης, ότι «στις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος οι ένοπλες δυνάμεις διασφαλίζουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας».

Ήταν το άκρον άωτον της απειλής για συνταγματική εκτροπή, αλλά οι μετέπειτα «εξηγήσεις» το απέδωσαν σε φραστικό λάθος. Το ίδιο συνέβη και τώρα. Για αλλοίωση της φράσης Τσίπρα εκ μέρους της αντιπολίτευσης, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος:

Όπως είπε ο εκπρόσωπος, «ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε μια κρατικοδίαιτη ελίτ που νιώθει πάντα ιδιοκτήτης της χώρας, άνθρωποι που επί δεκαετίες κινούν τα νήματα, είτε εντός του κράτους, είτε ως αυτουργοί της διαπλοκής».

Βέβαια, όταν χρειαστούν επεξηγήσεις για δήλωση που έγινε σε προετοιμασμένη συνέντευξη, σημαίνει ότι ο δηλών ή απέτυχε, ή το εννοούσε αλλά υπό το βάρος των αντιδράσεων το απέσυρε. Παρόλα αυτά είμαστε μαζί του με την επιφύλαξη: Λέει πως αυτοί υπάρχουν επί δεκαετίες. Όμως το κόμμα του δεν έκανε τίποτε για να τους ξεδοντιάσει - όπως δεν έκανε και ο Κώστας Καραμανλής με τους περίφημους «νταβατζήδες».

Το θέατρο της διάθεσης τηλεοπτικών αδειών με τα γελοία συμπεράσματα του ινστιτούτου της Φλωρεντίας, δεν εντάσσεται σε καμιά προσπάθεια ξεδοντιάσματος αυτών που «στρογγυλοκάθισαν εκεί χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα». Ήταν μια θεατρική παράσταση με στόχο τον έλεγχο της ενημέρωσης. Το ξεδόντιασμα όταν και εάν γίνει, θα φορά τις παραγωγικές σχέσεις, τους χώρους και τις διαδικασίες όπου δημιουργείται ο πλούτος, τις κρατικές αναθέσεις, κ.α. Και εκεί ουδέν έπραξε.

Ο κ. Τσίπρας εκφράζει και μια μηχανιστική αντίληψη για τη δημιουργία του «Αντι- ΣΥΡΙΖΑ μετώπου». Ισχυρίζεται ότι αυτό «έχει εξασθενίσει σοβαρά, πνέει τα λοίσθια, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κ. Μητσοτάκη και τη μονότονη προσπάθεια των φιλικών του Μέσων να το συντηρήσουν».

Σαφώς κάποτε, υπό την πάροδο του χρόνου, και υπό τις εντυπώσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, αυτό θα εξασθενίσει. Το πρόβλημα με τον Αλέξη και τους γύρω του είναι ότι δεν κατανοούν τις αιτίες της δημιουργίας του. Νομίζουν ότι το «αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο» δημιουργήθηκε από τα πάνω, από προθέσεις ολιγαρχών και υπάκουων ΜΜΕ. Δεν κατανοεί ότι ήταν αυθόρμητη η δημιουργία του, ως μηχανισμού αυτοπροστασίας της κοινωνίας των πολιτών (σε όποιο μέγεθος αυτή υπάρχει), όπως και από την οργή αυτών που τον πίστεψαν στα ψέματα που αράδιασε.

Δεν είναι τυχαίο που αρκετοί, μετά την συνέντευξή του, θυμήθηκαν την ρήση του «αφορεσμένου» Βαγγέλη Βενιζέλου, περί «εκτσογλανισμού της πολιτικής» που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι τυχαίο που ξαναήλθε στην επιφάνεια στα social media, η περίφημη ρήση Καμμένου.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει γιατί δεν μπορεί να αλλάξει. Και δεν μπορεί να αλλάξει γιατί δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας. Και πλέον, μάλλον είναι αργά. You can’t teach an old dog new tricks, λένε οι Αγγλοι (δεν μπορείς να μάθεις σε γέρικο σκυλί νέα κόλπα).

Στο κάτω - κάτω δεν έχει παρά να ζητήσει εκλογές για να διώξει αυτούς που «χωρίς κανένα δικαίωμα στρογγυλοκάθισαν στην εξουσία». Αλλά δεν το κάνει…