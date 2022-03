O Ιταλός ΥΠΕΞ υπέγραψε αίτημα υπέρ της διαδικασίας που ενεργοποιεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, με ανάρτησή του στο Twitter, έκανε γνωστό ότι σήμερα το απόγευμα «μαζί με συναδέλφους του, υπέγραψε αίτημα υπέρ της διαδικασίας που ενεργοποιεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να εξακριβωθεί η διάπραξη τυχόν εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία».

I have just signed together with other countries the procedure to refer to the International Criminal Court the situation in #Ukraine to identify the existence of any war crimes.