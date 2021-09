Ο ισορροπιστής Ν. Πολέν περπάτησε σε τεντωμένο σχοινί από τον Πύργο του Άιφελ στην απέναντι όχθη του Σηκουάνα

Το θερμό χειροκρότημα του πλήθους και η εκπληκτική θέα σε όλο το Παρίσι ήταν η ανταμοιβή του ισορροπιστή Νατάν Πολέν, ο οποίος κάλυψε μια απόσταση 600 μέτρων περπατώντας πάνω σε έναν ιμάντα, από τον Πύργο του Άιφελ μέχρι την απέναντι όχθη του Σηκουάνα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι ο 27χρονος Πολέν, σε ύψος 70 μέτρων πάνω από το έδαφος, κάποια στιγμή κάθισε και μετά ξάπλωσε στον ιμάντα ισορροπίας, προτού να ολοκληρώσει τη μισάωρη παράστασή του, φτάνοντας στο Θέατρο Σαγιό.

«Είναι πραγματικά υπέροχο να ξεκινάς από τον Πύργο του Άιφελ. Κατά τη διάρκεια της παράστασης δεν το αισθανόμουν, πραγματικά δεν φοβήθηκα το ύψος», είπε.

Να σημειωθεί ότι ο Πολέν χρειάστηκε να προπονηθεί επί τέσσερα χρόνια αλλά και να ξεπεράσει την υψοφοβία που είχε από παιδί για να πετύχει το κατόρθωμα αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019 ο Γάλλος ισορροπιστής περπάτησε, σε ύψος 150 μέτρων, σε ένα σκοινί που συνέδεε δύο ουρανοξύστες, στη συνοικία Λα Ντεφάνς του Παρισιού, καλύπτοντας απόσταση 510 μέτρων.

