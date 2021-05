Ο Ερντογάν εγκαινίασε τέμενος στην πλατεία Ταξίμ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε σήμερα το τέμενος στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, οκτώ ακριβώς χρόνια μετά την έναρξη των διαδηλώσεων στον ίδιο τόπο που λίγο έλειψε να αποσταθεροποιήσουν την εξουσία του.

Το τέμενος, ύψους 30 μέτρων, που συνδυάζει το οθωμανικό στιλ με σύγχρονα υλικά, μπορεί να υποδεχθεί 4.000 άτομα. Αλλά σήμερα, οι κάποιες χιλιάδες ενθουσιώδεις πιστοί δεν μπόρεσαν να εισέλθουν στο εσωτερικό και προσευχήθηκαν στους γύρω χώρους.

Με το τέμενος αυτό, ο Ερντογάν βάζει την σφραγίδα του στην πασίγνωστη πλατεία Ταξίμ του κέντρου της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιώντας ένα όνειρο τριάντα ετών.

Από την εποχή που ήταν δήμαρχος του τουρκικής μεγαλούπολης, ο Ερντογάν επαναλάμβανε εμμονικά ότι ένα τέμενος απουσιάζει από την πλατεία Ταξίμ, όπου το μόνο ορατό κτίριο θρησκευτικής λατρείας εκεί είναι μία ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία (εννοώντας μάλλον την εκκλησία της Αγίας Τριάδας).

Η οικοδόμηση του τεμένους, που ξεκίνησε το 2017, προκάλεσε έντονες επικρίσεις, καθώς ορισμένοι κατηγορούσαν τον Ερντογάν ότι επιδιώκει να εξισλαμίσει την χώρα και να υποσκελίσει τον ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ.

Πλέον, το επιβλητικό τέμενος του Ερντογάν επισκιάζει το Μνημείο της Δημοκρατίας της πλατείας Ταξίμ με τα αγάλματα των σημαντικών προσωπικοτήτων του πολέμου της τουρκικής ανεξαρτησίας με επικεφαλής τον Μουσταφά Κεμάλ.

