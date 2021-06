Ο Εριγιον Νάιτον είναι πιο γρήγορος από τον (έφηβο) Γιουσέιν Μπολτ!

Στην πατρίδα του λατρεύουν την αναζήτηση «διαδόχων» και τις εκφράσεις που αρχίζουν με τη λέξη «νέος» και καταλήγουν με ένα όνομα κάποιου σπουδαίου αθλητή. Για τον Αμερικανό Εριγιον Νάιτον, ωστόσο, αυτό το «νέος Μπολτ» που συνοδεύει σχεδόν κάθε αναφορά του δικού του επωνύμου, δεν είναι απλώς «εύηχο» ή και «πιασάρικο» για το κοινό και τον Τύπο. Ο 17χρονος σπρίντερ αποδεικνύει διαρκώς πως είναι η μεγάλη ελπίδα των Η.Π.Α. για να «κλέψουν» τα πρωτεία των σπριντ που για μία δεκαετία δεν άφησε από τα χέρια του ο Γιουσέιν Μπολτ.

Ο παλαίμαχος Τζαμαϊκανός σπρίντερ δεν κυριάρχησε μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις, κατακτώντας οκτώ χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο, του Λονδίνου και του Ρίο και 13 μετάλλια – τα 11 χρυσά(!) – σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Είναι επίσης και ο ρέκορντμαν των 100 και 200μ. (από το 2009, στο Βερολίνο), κάτι που τον έχει κατατάξει ως τον κορυφαίο την ιστορία των αποστάσεων της «μίας ανάσας». Αυτό, βεβαίως, «πονάει» τους πάντα φιλόδοξους Αμερικανούς, αν και φαίνεται ότι έχουν τη δική τους ελπίδα να ανακτήσουν τα σκήπτρα τους στα σπριντ.

Ο Εριγιον Νάιτον πέτυχε σε αγώνες στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα επίδοση 20.11 στα 200μ. και κατέρριψε την ανεπίσημη παγκόσμια επίδοση του Μπολτ στα 200μ., για αθλητές κάτω των 18 ετών, η οποία ήταν 20.13 και ο Τζαμαϊκανός την είχε πετύχει τον Ιούλιο του 2003! Ο γεννημένος τον Ιανουάριο του 2004 Νάιτον έχει καλύτερη επίδοση στα 100μ. το 10.16, ενώ έχει διανύσει την απόσταση και σε 9.99, αλλά με ευνοϊκό άνεμο. Κορυφαίος χρόνος του στα 400μ. είναι το 47.48.

A snap from Erriyon Knighton's new World U18 Best of 20.11 (WJL) coming from behind to snatch the win in the late stages over the men's 200m (1.6) pic.twitter.com/uh7yrGWm1B