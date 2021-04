Ο Έλον Μασκ στέλνει το Dogecoin στο... φεγγάρι

Ο Έλον Μασκ ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla έγραψε στο Twitter ότι θα στείλει το κρυπτονόμισμα Dogecoin "κυριολεκτικά" στο φεγγάρι.

«H SρaceX θα στείλει πραγματικά και στην κυριολεξία το Dogecoin στο φεγγάρι", έγραψε ο Μασκ για το δημοφιλές ψηφιακό νόμισμα το οποίο σημειώνει ανοδο μετά το tweet 30%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάσκ μέχρι στιγμής, δεν έχει κάνει λόγο για κάποιο... πρωταπριλιατικό αστείο.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon