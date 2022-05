Ο Έλον Μασκ για τον Β. Παπαθανασίου: Καληνύχτα γλυκέ μαέστρο

Η απήχηση του Βαγγέλη Παπαθανασίου που έφυγε από τη ζωή επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά καθώς ο θάνατός του είχε παγκόσμιο αντίκτυπο. Ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που τον αποχαιρέτησαν.

Με ανάρτησή του έγραψε: «Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο, οι άγγελοι να σου τραγουδούν στην ανάπαυσή σου»

Good night, sweet maestro, and flights of angels sing thee to thy rest pic.twitter.com/sqiY8iHS41