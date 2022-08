«Ο εφιάλτης των Ελλήνων τελείωσε» - Οι πρώτες αντιδράσεις για την έξοδο από την Εποπτεία

Το τέλος της Ενισχυμένης Εποπτείας για την Ελλάδα έσπευσαν να σχολιάσουν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο πρόεδρος του Eurogroup, Πάσκαλ Ντόναχιου και ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι. Μάλιστα σε πανηγυρικό κλίμα κινείται και η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία σε σχετικό άρθρο της αναφέρει ότι «ο εφιάλτης των Ελλήνων τελείωσε».

«Μετά από τρία μνημόνια το 2010, το 2011/12 και το 2015 και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις οι περήφανοι Έλληνες ένιωθαν τη συνεχή παρουσία της τρόικας ως πρόκληση και εφιάλτη – ακριβώς επειδή οι θεσμοί δεν ασχολούνταν μόνο με την αποταμίευση αλλά κυρίως με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες οι Έλληνες αντιλαμβάνονταν περισσότερο ως απαιτήσεις λιτότητας και ως παρέμβαση στην ελληνική πολιτική», αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, όπως αναμεταδίδει η Deutsche Welle.

Φον ντερ Λάιεν: Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη της, η Ελλάδα ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία

H πρόεδρος της Κομισιόν σε ανάρτηση της στο Twitter σε αγγλικά και ελληνικά επισήμανε πως «χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Ελλάδας και των Ελλήνων, η χώρα κλείνει πλέον αυτό το κεφάλαιο και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία», καταλήγοντας πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντα στο πλευρό σας».

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Χάρη στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη της Ελλάδας και των Ελλήνων, η χώρα κλείνει πλέον αυτό το κεφάλαιο και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα στο πλευρό σας.»

