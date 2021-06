O δύσκολος δρόμος των Μίτσιτς – Λάρκιν «άνοιξε» και από τις ελευθερίες του κόουτς Αταμάν

Οι παίκτες της Αναντολού Εφές αισθάνθηκαν πρακτικά αδικημένοι στον τελικό της Ευρωλίγκας του 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με ολίγη γκρίνια για τη διαιτησία και την ανοχή της στη σκληρή άμυνα των Ρώσων. Πέρσι, τέτοια εποχή, ένιωσαν ηθικά χαμένοι, καθώς αν και ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου (πρωτοπόροι με ρεκόρ 24-4), είδαν τη σεζόν να ματαιώνεται λόγω κορονοϊού. Δεν το φιλοσόφησαν και πολύ... Ο κόουτς Εργκίν Αταμάν, άλλωστε, δεν είναι λάτρης αυτού που κάποιοι αποκαλούν «σκεπτόμενο» μπάσκετ, με έναν όρο που πάντως έχει πάρει και παρεξηγημένες διαστάσεις.

Στην Κωνσταντινούπολη πίστευαν απλώς στους εαυτούς τους και στη φιλοσοφία του Τούρκου προπονητή, ο οποίος παραδοσιακά λατρεύει να προσφέρει ελευθερίες στους παίκτες του στο παρκέ. Η Εφές άρχισε τη φετινή σεζόν με ρεκόρ 1-3, ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με 8-9, όμως στο δεύτερο μισό της κανονικής περιόδου υπέστη μόλις τρεις ήττες σε 17 ματς και με ρεκόρ 24-12 τερμάτισε 3η. Το παιχνίδι της παρέπεμπε εδώ και τρία χρόνια στο γρήγορο και ελεύθερο μπάσκετ της ομάδας – «θαύμα» της Ζάλγκιρις Κάουνας του 1999. Το τρόπαιο που κατέκτησε το βράδυ της Κυριακής (30/5) κόντρα στη Μπαρτσελόνα, είχε έντονη... λιθουανική αύρα.

The TOP 5 PLAYS of the Championship Game 👀 'Best Plays' | @TurkishAirlines pic.twitter.com/v02pgvI9rV

Δεν είναι απλώς το θεαματικό παιχνίδι και ο «τρελός» ρυθμός. Ο θρίαμβος της Εφές στο φάιναλ φορ της Κολωνίας ήταν το παρθενικό τρόπαιο της τουρκικής ομάδας στην Ευρωλίγκα. Παράλληλα ήταν και η πρώτη φορά μετά το 1999 και τη «στέψη» της Ζάλγκιρις του κόουτς Γιόνας Καζλάουσκας που τόσο ο προπονητής όσο και όλοι οι παίκτες της «βασίλισσας» της Ευρώπης στέφθηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλητές!

Ο 55χρονος Αταμάν έγινε ο τρίτος κόουτς με τέσσερις διαφορετικούς ευρωπαϊκούς τίτλους (Σαπόρτα το 2012 με τη Σιένα, EuroChallenge το 2012 με τη Μπεσίκτας, EuroCup το 2015 με τη Γαλατασαράι), μετά τους Ντούσαν Ιβκοβιτς και Αΐτο Ρενέσες. Επίσης, είναι ο τρίτος προπονητής με «στέμμα» Ευρωλίγκας και EuroCup, μετά τους Ιβκοβιτς (Ολυμπιακός και ΑΕΚ) και Ντέιβιντ Μπλατ (Μακάμπι και Νταρουσάφακα). Αλλά και ο τέταρτος με τρόπαια με τέσσερις διαφορετικές ομάδες. Είχαν προηγηθεί οι Ζέλικο Ομπράντοβιτς (Παρτίζαν, Μπανταλόνα, Μπενετόν, Ρεάλ, Παναθηναϊκός, Φενερμπαχτσέ), Ντούσαν Ιβκοβιτς (Παρτίζαν, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Ντινάμο Μόσχας) και Μπόζινταρ Μάλκοβιτς (Γιουγκοπλάστικα, Λιμόζ, Παναθηναϊκός και Μάλαγα).

Ο παρεξηγημένος Αταμάν έβαλε στην άκρη κάποιες από τις αρχές του, καθώς προσαρμόστηκε στο γεμάτο ταλέντο ρόστερ του και τη «φορτωμένη» περιφερειακή γραμμή των Βασίλιε Μίτσιτς, Σέιν Λάρκιν, Ροντρίγκ Μπομπουά και Κρούνοσλαβ Σιμόν. Παρέδωσε τα «κλειδιά» της ομάδας του κυρίως στους δύο πρώτους και εκείνοι οδήγησαν εκ του ασφαλούς την Εφές στο τρόπαιο, με ένα σπουδαίο ματς στον τελικό κόντρα στη Μπαρτσελόνα. Αμφότεροι είχαν έναν δύσκολο δρόμο προς την προσωπική καταξίωση, με σωματικές και ψυχικές «πληγές»...

What a back-court, they finally got their Championship!



Hear from @ShaneLarkin_3 and Vasilije Micic 👏#F4GLORY pic.twitter.com/q3Xo1qolx2