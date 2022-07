Ο Δείκτης Doing Business 2.0

Shutterstock

*Γράφει ο Ian Vásquez

Σε ένα νέο του κείμενο εργασίας, ο οικονομολόγος Simeon Djankov διατυπώνει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ένα ανεξάρτητο, ακαδημαϊκό ίδρυμα μπορεί να συνεχίσει το σημαντικό έργο που διεξήγαγε η Παγκόσμια Τράπεζα για 20 χρόνια στο πλαίσιο του δείκτη Doing Business, τον οποίο αποφάσισε πέρυσι να τερματίσει.

Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια έκθεση Doing Business μετρούσε την ευκολία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε χώρες από όλο τον κόσμο με μια σειρά υποδεικτών όπως η έναρξη μιας επιχείρησης, η καταβολή φόρων, η επιβολή των συμβάσεων κ.λπ. Η έκθεση παρήγαγε ένα είδος δείκτη για αυτούς τους υποδείκτες που παρουσίαζε το πώς τα πήγαιναν οι χώρες συγκριτικά μεταξύ τους και μέσα στον χρόνο, και χρησίμευσε ως οδηγός για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ως ένας χρήσιμος πόρος για ερευνητές, δημοσιογράφους και άλλους. Γρήγορα έγινε η κορυφαία εμβληματική έκδοση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Με τα χρόνια, η έκθεση Doing Business άρχισε να δέχεται ολοένα και αυξανόμενη κριτική τόσο εντός της Τράπεζας όσο και από εξωτερικές ομάδες που δεν συμφωνούσαν με την υπέρ των αγορών ατζέντα της έκθεσης, και η Τράπεζα απάντησε σε αυτές τις κριτικές καθώς και σε άλλες τεχνικού χαρακτήρα κάνοντας κάποιες αλλαγές, όπως έχουμε γράψει εδώ, εδώ και εδώ. Ωστόσο, η έκθεση και τα συστατικά της στοιχεία παρέμειναν μια απίστευτα χρήσιμη πηγή για αμέτρητους ερευνητικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο που συνέχισαν να παράγουν ερευνητικά έργα. Εμείς, για παράδειγμα, βασιζόμαστε στα δεδομένα του για τον Δείκτη Ανθρώπινης Ελευθερίας, όπως και το Ινστιτούτο Fraser για την έκθεσή του για την Οικονομική Ελευθερία του Κόσμου.

Ήταν σοβαρό λάθος για την Παγκόσμια Τράπεζα να διακόψει την έκθεση Doing Business. Το έκανε αυτό λόγω ανησυχιών για παρατυπίες των δεδομένων επί δύο χρόνια που επηρέασαν τις επιδόσεις σε τέσσερις χώρες. Αντί να θεσπίσει εύλογα νέα μέτρα για τη διαδικασία και τη μεθοδολογία, όπως συνέστησε η εταιρεία που διεξήγαγε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση για την Παγκόσμια Τράπεζα, η τράπεζα επέλεξε να καταργήσει εντελώς την έκθεση Doing Business. Απ’ έξω, φαίνεται πως η δεκαετής εκστρατεία των επικριτών των πολιτικών που είναι προσανατολισμένες στην αγορά τελικά θριάμβευσε.

Αυτό είναι κρίμα καθώς η έκθεση Doing Business απέφερε σοβαρά επιστημονικά έργα και η Παγκόσμια Τράπεζα βρισκόταν σε μια μοναδικά κατάλληλη θέση για να διεξάγει αυτό το εντατικό έργο στις 190 χώρες που μετρούσε. Στο “Doing Business 2.0: A Better Guide for Policymakers,” (Doing Business 2.0: Ένας καλύτερος οδηγός για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής), ο Djankov εξετάζει σημασία του Doing Business στον ακαδημαϊκό και πραγματικό κόσμο και διατυπώνει προτάσεις για το τρόπο με τον οποίο ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα θα μπορούσε να αναλάβει το εγχείρημα του Doing Business με τρόπο που να βελτιώνει τόσο τη διαδικασία, όσο και το προϊόν .

*Ο Ian Vásquez είναι διευθυντής του Center for Global Liberty and Prosperity του Cato Institute.

**Το άρθρο δημοσιεύθηκε στα αγγλικά την 1η Ιουλίου 2022 και παρουσιάζεται στα ελληνικά με την άδεια του Cato Institute και τη συνεργασία του ΚΕΦίΜ - Μάρκος Δραγούμης.