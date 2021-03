Ο Χάαλαντ και οι έξι ομάδες που έχει στο μυαλό του

«Ο Λεβαντόβσκι καλύτερος από τον Χάαλαντ». «Λεβαντόβσκι 3, Χάαλαντ 2», ήταν ορισμένοι από τους τίτλους των γερμανικών – και όχι μόνο – ΜΜΕ μετά την σαββατιάτικη ήττα της Ντόρτμουντ με 4-2 από τη Μπάγερν Μονάχου στο «Der Klassiker». Οι Βεστφαλοί έπεσαν στην 6η θέση της Bundesliga, τέσσερις βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στο επόμενο Champions League. Απόψε, υποδέχονται την Σεβίλλη για την δεύτερη αναμέτρηση των «16» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης μα το ματς βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα (22:00, COSMOTE TV SPORT 2), παρά το προβάδισμα των Γερμανών με 3-2. Το μέλλον του 20χρονου Νορβηγού πρωταγωνιστεί.

Σε περίπτωση που η Ντόρτμουντ δεν εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο επόμενο Champions League, είτε μέσω του πρωταθλήματος, ή κατακτώντας το μεγάλο τρόπαιο, ο Χάαλαντ ίσως εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το «Signal Iduna Park». Στη Ντόρτμουντ αντιλαμβάνονται πως αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει και προτάσεις στα χέρια του.

Η κατάσταση έχει ως εξής: ο Χάαλαντ «δένεται» με συμβόλαιο ως το 2024 με το κλαμπ. Η ρήτρα για να το σπάσει είναι περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ και δεν ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Η αξία του στη μεταγραφική αγορά είναι 110 εκατομμύρια. Στη Ντόρτμουντ παίρνει οχτώ εκατομμύρια τον χρόνο.

«Μόνο δέκα σύλλογοι σ' όλον τον κόσμο μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να πάρουν τον Χάαλαντ», είπε ο ατζέντης του Μίνο Ραϊόλα. Στο μυαλό του Νορβηγού επιθετικού, που αυτή την σεζόν μετράει 29 γκολ κι οχτώ ασίστ σε 28 συμμετοχές και μαζί με τον Κιλιάν Εμπαπέ μοιάζουν οι «εκλεκτοί» για να κυριαρχήσουν στο άθλημα για τα επόμενα χρόνια, ο αριθμός είναι μικρότερος.

Συγκεκριμένα, έξι. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Γιουβέντους και από την Premier League, η Λίβερπουλ και οι δύο του Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ και η Σίτι. Η Τσέλσι και οι άλλες δύο «μεγάλες» του Λονδίνου, η Τότεναμ και η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, Αρσεναλ, δεν είναι στην κούρσα. Οχι γιατί δεν έχουν τα χρήματα, αλλά γιατί δεν τις προτιμά ο Χάαλαντ. Με τη δική του λογική, αν πήγαινε σ' αυτές θα ήταν... περαστικός. Αν αποφασίσει να φύγει τη Ντόρτμουντ, ο πατέρας του Αλφ – Ινγκε θα παίξει σημαντικό ρόλο στο πού θα πάει. Πατέρας και γιος θέλουν να σιγουρευτούν πως η επόμενη ομάδα θα του προσφέρει όλο το πακέτο – μια γενναία αύξηση στις απολαβές δεν φτάνει. Εκτός κούρσας και η Μπάγερν Μονάχου αφού αν πήγαινε εκεί για τα επόμενα χρόνια θα έπρεπε να παλέψει με τον Λεβαντόβσκι για τη θέση του βασικού σέντερ φορ.

