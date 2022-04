Ο αρχηγός του ρωσικού Ναυτικού συναντήθηκε με μέλη του πληρώματος του Moskva

Ο αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας ναύαρχος Νικολάι Γεβμένοφ συναντήθηκε με μέλη του πληρώματος του βυθισμένου καταδρομικού Moskva και δήλωσε ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν σε άλλα ρωσικά πολεμικά πλοία, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Συγκεκριμένα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο διάρκειας 26 δευτερολέπτων που δείχνει τον ναύαρχο Νικολάι Γεβμένοφ και δύο ακόμη αξιωματικούς να επιθεωρούν 100 περίπου παρατεταγμένους ναύτες, χωρίς όμως να διευκρινίζεται το πότε πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

First footage of the rescued Moskva crew in Sevastopol. No information yet regarding casualties pic.twitter.com/OSSOVHHNg2