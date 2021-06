Ο «αλύγιστος» Στέφανος Τσιτσιπάς στον τελικό του Ρολάν Γκαρός!

AP PHOTO

Η νέα μεγάλη παράσταση που πρόσφερε το απόγευμα της Παρασκευής (11/6) στο Παρίσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς τον φέρνει πάνω στη μεγαλύτερη «σκηνή» της καριέρας του. Ο Ελληνας πρωταθλητής επιβλήθηκε με 3-2 σετ (6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον πρώτο ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός και την Κυριακή θα αγωνιστεί στον παρθενικό Γκραν Σλαμ τελικό της επαγγελματικής πορείας του, εναντίον του νικητή του ζευγαριού μεταξύ Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ!

Σε μία από τις σπουδαιότερες εμφανίσεις του, ο Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε κόντρα στον Γερμανό αντίπαλό του και Νο6 στην παγκόσμια κατάταξη την εξαιρετική φετινή κατάστασή του. Πέτυχε την πρώτη νίκη του σε Majors ημιτελικό, στην τέταρτη προσπάθειά του και έγινε ο πρώτος Ελληνας που θα παίξει σε τελικό Γκραν Σλαμ! Αμφότεροι θέλησαν από την αρχή να πιέσουν στο πρώτο σερβίς, κάτι που τους οδήγησε σε πολλά λάθη. Ωστόσο, ο Ζβέρεφ ήταν εκείνος με τις περισσότερες λάθος επιστροφές και ο Τσιτσιπάς πέτυχε το μπρέικ για το 2-0, διατήρησε το σερβίς του για το 3-0 και το 4-1 και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με διαφορετικό τρόπο, χωρίς όμως να αλλάξει την κατάσταση. Ενα μπρέικ του 24χρονου Γερμανού τον έφερε στο 2-0 και όπως και ο «Τσίτσι» στο πρώτο σετ, κράτησε το σερβίς του για το 3-0. Μονάχα που εκεί «επέστρεψε» στο κορτ ο Ελληνας τενίστας και πέτυχε τρία «σπασίματα» σερβίς, για το 3-2, το προσπέρασμα και 4-3 και την κατάκτηση του σετ με 6-3, η οποία του χάρισε προβάδισμα με 2-0!

Η καλή εκκίνηση του Ζβέρεφ στο τρίτο σετ δεν ήταν προσωρινή. Ο Γερμανός με μπρέικ προσπέρασε με 2-1 στα γκέιμς και δεν σπατάλησε άλλο «σέρβις γκέιμ», φτάνοντας στο 6-4 και τη μείωση σε 2-1 σετ. Μάλιστα, διατήρησε την ίδια εικόνα και στο τέταρτο. Με μπρέικ προηγήθηκε 1-0 στα γκέιμς και στο δικό του σερβίς κυριάρχησε και έφτασε ως το 4-2 και το 5-3, καταφέρνοντας τελικά να επικρατήσει με 6-4 και να στείλει τον ημιτελικό σε πέμπτο σετ.

Στο καθοριστικό σετ, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε στο 0-40 στο πρώτο γκέιμ, αλλά «έσωσε» τρία break points του Ζβέρεφ και κατόρθωσε με πέντε σερί πόντους να πετύχει το 1-0! Ηταν ένα σημείο που θαρρεί κανείς ότι άλλαξε υπέρ του τα δεδομένα. Ενώ έδειχνε κουρασμένος, δεν έμεινε εκεί και με δικό του μπρέικ έφτασε στο 3-1 και στη συνέχεια στο 4-1 και κάθισε για τα καλά στη «θέση του οδηγού» του σετ. Χωρίς άλλα λάθη, κράτησε το σερβίς του και με άσο επικράτησε με 6-3, φτάνοντας στον θρίαμβο και την πρόκριση στον τελικό! Ο,τι κι αν γίνει την Κυριακή, ο Τσιτσιπάς θα βρεθεί στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπερνώντας τον Ντομινίκ Τιμ, για την υψηλότερη κατάταξη της καριέρας του!

Με δάκρυα στα μάτια, ο μεγάλος νικητής τόνισε μετά το φινάλε πως «αν σκεφτώ τις ρίζες μου, από ένα μικρό μέρος της Αθήνας, ποτέ δεν φανταζόμουν πως θα έφτανα εδώ». Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε ότι «το πρώτο γκέιμ του πέμπτου σετ ήταν τόσο έντονο και αισθανόμουν πως είχε ελπίδα και το μόνο που έλεγα στον εαυτό μου ήταν να βγει στο κορτ και να αποδείξει τη δουλειά μου, για την σημαντικότερη νίκη της καριέρας μου!».

Ο πρώτος Ελληνας που θα αγωνιστεί σε Γκραν Σλαμ τελικό επισήμανε πως «είδα πολλές σημαίες και άκουσα πολλά ελληνικά από την εξέδρα. Ηταν πολύ σημαντικό να τους έχω δίπλα μου και να έχω την αναγνώριση στην πατρίδα μου, η οποία πια, μαζί με την Μαρία Σακκαρη, είναι στην παγκόσμια τενιστική κοινότητα... Είναι μία συγκινητική στιγμή να είμαι εδώ έχοντας ξεκινήσει από τα κορτ της Γλυφάδας». Για το ματς σχολίασε πως «ήξερα ότι ο αντίπαλός μου δεν θα τα παρατήσει, όμως αυτό που μετρά είναι ότι δεν πανικοβλήθηκα».