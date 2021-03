Ο Αλαν Σίρερ ζητά αναβολή των ευρωπαϊκών αγώνων εθνικών ομάδων

Για τον Αλαν Σίρερ, σημασία (δεν) έχουν μόνο οι αριθμοί. Ο παλαίμαχος Αγγλος επιθετικός έμαθε να μετρά την επιτυχία με τα γκολ. Η μπάλα στα δίχτυα ήταν ο δικός του «καμβάς», η δική του «ζωγραφιά», η δική του τέχνη. Ο 50χρονος πρώην σταρ των Μπλάκμπερν Ρόβερς και Νιούκαστλ, ωστόσο, παρατηρεί εδώ και λίγες μέρες μερικές... «μουντζούρες» στην Premier League και τις επισήμανε σε άρθρο του στην ιστοσελίδα The Athletic, ζητώντας αναβολή των προκριματικών του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου.

Ο Σίρερ, κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, με 260 γκολ σε 14 σεζόν, έγραψε απολύτως καυστικά πως «το ποδόσφαιρο που παρακολουθούμε αυτό τον καιρό στην Αγγλία είναι άθλιο... Κακής ποιότητας αγώνες από εξουθενωμένους παίκτες, οι οποίοι δεν έχουν χρόνο και ευχέρεια να ξεκουραστούν ή να αποθεραπευτούν από τραυματισμούς». Ο νυν σχολιαστής τόνισε πως «το 75% των αναμετρήσεων έχουν πτώση στην απόδοση», εξαιρώντας από την τοποθέτησή του μόνο τις Μάντσεστερ Σίτι, Γουέστ Χαμ και Εβερτον.

Η πρόταση του Σίρερ είναι να αναβληθεί το «παράθυρο» του Μαρτίου για τις εθνικές ομάδες και τα προκριματικά του Μουντιάλ 2022, όπως ακριβώς συνέβη προ ημερών και στη Λατινική Αμερική. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, βεβαίως, ο λόγος ήταν οι περιορισμοί λόγω κορονοϊού. Ο παλαίμαχος επιθετικός, όμως, χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα για την ξεκούραση των παικτών, ξεκαθαρίζοντας πως «μόνο έτσι θα σωθεί το υπόλοιπο της σεζόν και θα εξασφαλιστεί η ποιότητα του Euro του Ιουνίου».

Ο Σίρερ ζητά «να δοθεί μία ολόκληρη εβδομάδα ξεκούρασης στους ποδοσφαιριστές. Δεν μιλάω απλώς για αποχή από τους αγώνες», έγραψε, «αλλά και από τις προπονήσεις! Μόνο έτσι θα “γεμίσουν” τις “μπαταρίες” τους και αν θέλουμε ένα ποδόσφαιρο υψηλών στάνταρ, αυτό θα είναι αδύνατο δίχως ένα κενό. Μάλιστα, παρουσίασε μία ανάρτηση του αναλυτή Ντάνκαν Αλεξάντερ, ο οποίος αποτύπωσε την κούραση με στατιστικά. Ο μέσος όρος γκολ ανά ματς στην Premier League τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν 3,68 και τον Οκτώβριο 2,85. Τους υπόλοιπους μήνες δεν ξεπέρασε τα 2,53 και στον Μάρτιο έχει «κατρακυλήσει» μόλις στο 1,58...

PL goals per game by month this season



Sept: 3.68 F UN!

Oct: 2.85. A CTION

Nov: 2.50 T ITLE RACE!

Dec: 2.53. I NJURIES THO

Jan: 2.40. G OALS... FADING

Feb: 2.52. U H OH

Mar: 1.58 E NERGY CRITICAL

IS

REAL