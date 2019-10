Ντ. Τραμπ: «Είμαι θύμα λιντσαρίσματος στην υπόθεση της Ουκρανίας»

Το έχει χαρακτηρίσει «κυνήγι μαγισσών» και «παρενόχληση»: ο Ντόναλντ Τραμπ παραλληλίζει πλέον τη διαδικασία παραπομπής του για την υπόθεση της Ουκρανίας με «λιντσάρισμα», μια λέξη με «βαρύ» νόημα στις ΗΠΑ, αφού παραπέμπει στην εποχή της δουλείας και του φυλετικού διαχωρισμού.

«Κάποια ημέρα, εάν ένας Δημοκρατικός γίνει πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ακόμη και με ελάχιστη πλειοψηφία, μπορούν να ξεκινήσουν μια διαδικασία απόδοσης κατηγοριών στον πρόεδρο, ακόμη και χωρίς να σέβονται τις διαδικασίες, χωρίς αντικειμενικότητα και χωρίς δικαιώματα» έγραψε στο Twitter, εμφανώς οργισμένος, ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Όλοι οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να θυμούνται τι παρακολουθούμε εδώ: ένα λιντσάρισμα», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά αυτήν τη λέξη.

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!