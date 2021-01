Νέος σεισμός 5 Ρίχτερ στην Κροατία

Νέος ισχυρός σεισμός εκδηλώθηκε στην Κροατία, με το ευρωμεσογειακό σεισμογραφικό ινστιτούτο να καταγράφει ένταση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε απόσταση 48 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ και σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Felt #earthquake M5.0 strikes 47 km SE of Zagreb 28 min ago. Please report to: https://t.co/iRiGPhu6Bj pic.twitter.com/fYluL4OImw