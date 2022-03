Νέο κάλεσμα Ναβάλνι σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις και ανυπακοή

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, φυλακισμένος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, προβλέπει ότι το αντι-πολεμικό κίνημα θα «συνεχίσει να μεγαλώνει» στη ρωσική κοινωνία και κάλεσε σε συνέχιση των διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

12/14 The anti-war momentum will keep growing across the society, so the anti-war protests should not be halted under any circumstances.